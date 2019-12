Jorge Lanata, sobre la vuelta del peronismo al poder: "Cristina realmente es una líder, Alberto y Macri no"

El periodista Jorge Lanata analizó desde Radio Mitre este miércoles 11 de diciembre el discurso de asunción presidencial de Alberto Fernández, afirmó que Cristina Kirchner es “realmente una líder”, y que si bien no está de acuerdo con Alberto no quiere que fracase “porque si fracasa se va el país a la mierda”.

“La asunción de Alberto Fernández fue muy interesante. Fue un discurso de intenciones más que anuncios. Uno no puedo no estar de acuerdo ¿Quién puede estar en desacuerdo con asistir a los sectores más pobres a mejorar las intenciones de los jubilados? Después viene la parte de (preguntarse) de dónde van a sacar la guita”, dijo, y añadió: “Me parece justo pedirle a los que más tenemos que paguemos más”.

Lanata aseguró además estar de acuerdo “Incluso que se pueda pedirle a los que más tenemos que paguemos más, ya sea aumentando viene personales o ganancias”. Y aseguró que lo que le llamó la atención “fue el tema de la Justicia y de los medios”. Y contó que si bien no está de acuerdo con Alberto no quiere que fracase “porque si fracasa se va el país a la mierda”.

“Estoy preocupado porque no le estamos dando en los medios bola suficiente a lo que está pasando con la justicia. Estoy de acuerdo con cerrar la grieta, pero con cerra el Código Penal. Si cierra la grieta significa que no hay más delitos estamos mal. En ese caso, prefiero mantener la grieta. Me parece que Macri o Cambiemos tendrá que salir a decir que no hubo persecución política porque sino queda validado que no hubo”, expresó en otro sentido.

“Me pareció una especie de cinismo porque Alberto diciendo que el Gobierno de Cambiemos influencia a los jueces es cínico, gracioso y patético. Ellos no pueden decir que (en el Gobierno) influenciaban a los jueces. Él influenció a Los jueces, más allá que en el caso de Cambiemos hubo algunos intentos”, agregó.

El periodista se refirió también al saludo de Cristina a Mauricio Macri y aseveró: “Es muy maleducada”. Además, afirmó que “Kicillof es Cristina claramente. El Congreso es Cristina. Pero nadie movió las piezas todavía. Tenemos dos socios que tienen algunos intereses comunes y algunos encontrados. Se verá en la dinámica quien gana, quien se impone”.

En referencia a la Justicia dijo que le parece “muy grave” que hayan "desaparecido" los delitos. “Lo que pasa con el kirchnerismo es que por fuerza de insistir termina generando su propio relato”, dijo, y aseguró: “Cambiemos tuvo muchos errores peor no hubo persecución política“. Por último, reconoció que “los kirchneristas” son buenos con el manejo de los medios de comunicación. “La habilidad de los K en los medios es buena. Cristina realmente, más allá de lo qué es y lo qué hizo, es una líder. Alberto no lo es. Macri no lo es. Pero Crisitna sin duda lo es”.