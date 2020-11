Lanata: "Los jueces no se terminan de alinear con Alberto porque ven que no tiene poder"

El periodista Jorge Lanata se refirió este lunes al presidente Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, caracterizando a la vicepresidenta como “una Gildo Isfrán” y al actual mandatario como el “secretario de Cristina” y un personaje que “no tiene poder”.

En su paso por el programa Verdad Consecuencia en TN, Lanata hizo un análisis de la imagen con la que, según su propio punto de vista, se ven representados ciertos políticos. Comenzando por la ex presidenta, Lanata diferenció la existencia de “líderes como Kennedy y líderes como Insfran” para luego aclarar que “Cristina sí es líder, pero es una Gildo Insfrán”.

Respecto de la figura del jefe de estado, el periodista atacó: “Alberto Fernández no da para ser Presidente, no me parece un líder. Sigo pensando que es el secretario de Cristina".

En la misma línea, el conductor del programa Periodismo Para Todos determinó que “los jueces no se terminan de alinear con Alberto porque ven que no tiene poder”.

A lo largo de la entrevista, hizo una pequeña mención sobre Máximo Kirchner, al cual colocó en la posición de “candidato”, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff, a quien calificó como un “gobernador horrible”.

Finalizando con el diálogo, Lanata expresó su pensamiento respecto de La Cámpora, agrupación política fundada en 2006. “La Cámpora es la mejor organización política que vi en los últimos años” concluyó.

jfg / ds