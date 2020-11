Alberto Fernández contra la figura del arrepentido: "Se usó para perseguir opositores"

Alberto Fernández criticó este domingo 22 de noviembre la Ley del Arrepentido, usada entre otras, en la Causa Cuadernos. "Es definitivamente mala", dijo. "Es un sistema de compra-venta de testimonios", afirmó. "Si ustedes miran, se aplicó casi simultáneamente en Ecuador, Brasil y Argentina: en los tres casos para perseguir dirigentes políticos opositores", afirmó, en relación a Rafael Correa, Cristina Kirchner y Lula da Silva. En un momento tenso de la entrevista, se cruzó con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell: "Es una ley definitivamente mala".

"Ercolini escribió que por alquilar los hoteles Cristina era jefa de una asociación ilícita. Yo lo que quiero es terminar con esto. No tengo ningún interés en perseguir a ningún ex presidente ni un juez. Ni a llamar a nadie. Pero lo que digo es: ¿No nos damos cuenta de lo que ha pasado?"¿Nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en estas causas?", afirmó. "En la causa Cristóbal López, ordenaron la prisión para que no vayan a vender sus bienes", aseveró.

La figura del arrepentido fue cuestionada por muchos de los abogados defensores que actúan en la causa Cuadernos con un argumento muy similar al de Fernández. El tema está en debate en la Cámara de Casación, que deberá expedirse sobre la validez de los testimonios de esa causa y sobre la constitucionalidad de la Ley.

"Para que no vendan los vendan, existe la inhibición", precisó. "No podemos hacer de cuenta que nada pasa, pasó algo muy grave. No es bueno que eso ocurra. No es en defensa de ningún corrupto", dijo en relación a la decisión de encarcelar a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños de C5N y el Grupo Indalo.

El presidente dijo además que si hubiera justicia en la Argentina, la mayoría de las causas contra Cristina estarían cerradas, entre ellas el Memorándum con Irán, Hotesur y Los Sauces, Vialidad. "No podemos dejar que esto siga. Por el bien de todos", afirmó.

Fernández también hizo referencia a otros temas, como las jubilaciones, la figura de Cristina Kirchner, la Ley de Abastecimiento y el procurador Daniel Rafecas.

