Alberto Fernández: "Podemos discutir, pero no llegar a una ruptura, porque eso significa Macri"

El presidente Alberto Fernández sostuvo, en esta noche de domingo, que dentro del Frente de Todos "se puede discutir, pero no llegar a una ruptura, porque significa (Mauricio) Macri". El actual mandatario advirtió sobre un posible regreso del ex presidente y líder de Juntos por el Cambio al poder si la unidad del peronismo desaparece.

En una entrevista emitida en el canal NET TV, y realizada por los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donell, Fernández rechazó la posibilidad de una ruptura dentro de la coalición oficialista y recalcó que “lo saben todos”.

Acto seguido, anticipó: "Voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), de Alberto (Fernández), de (el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa". "Todos estamos absolutamente convencidos de la importancia de la unidad. La importancia de la unidad también pasa por respetar las diferencias".

Sobre su rol como Jefe de Estado, el mandatario reveló que su mayor anhelo en lo que dure su mandato es el de “dejar al país funcionando en cuatro años". Anticipando las elecciones presidenciales de 2023, Fernández afirmó: "Si será el momento de que yo siga, sigo. Y si no sigo, no sigo. No es un problema, porque sino estoy pensando más en mi suerte que en la suerte del proyecto".

Remontando su presente como mayor exponente de la nación argentina, aseguró que prefiere “generar un liderazgo ración” a la vez que resaltó: "No creo en los personalismos, descreo de los personalismos. Lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto, no detrás de una persona". Reconoció que, en varias ocasiones, le “plantearon” hacer el “albertismo”, a lo que él contestó que hará “lo que deba a hacer” de acuerdo con “sus convicciones”.

"Hay que tratar de generar la cantidad de dirigentes que sean necesarios para tener de reemplazo. Yo creo que es uno de los problemas que tuvimos los peronistas que, desde que murió Perón, estamos buscando el reemplazo. No hay otro Perón, hay uno solo", reconoció el presidente. En esa misma línea, aclaró que "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón” de la misma manera que Néstor Kirchner tampoco lo fue.

Respecto de su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reconoció que no se ven “hace un tiempito” pero que su relación de “antes es igual que ahora”. Concluyó sobre el tópico: “Tengo por ella un cariño real".

A su vez, prefirió disipar dudas diciendo que "no piensa en todo igual" a la vicepresidenta, pero advirtió: "Tendremos más puntos de acuerdos o de desacuerdos, pero lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas al punto de que las cosas se quiebren".

En los últimos tramos de la entrevista, y abordando el tópico de las persecuciones judiciales, Fernández expresó no tener "ningún interés en que la corrupción quede impune", a la vez que sentenció: "Los que hicieron jurisprudencia para involucrar a Cristina, pueden hacerlo para involucrarnos a cualquiera de nosotros".

