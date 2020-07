José Luis Espert y Diego Brancatelli se cruzaron al aire: "Sos una máquina de decir estupideces"

El economista José Luis Espert y el periodista Diego Brancatelli protagonizaron este lunes 27 de julio un tenso debate a raíz de la crisis económica en el marco de la pandemia del coronavirus. "Me encanta que seas así, bien imbécil", le dijo el excandidato a presidente al panelista durante una nueva emisión del programa Intratables.

La acalorada discusión tuvo lugar cuando Espert analizaba la fluctuaciones del dólar en el país y el periodista lo interrumpió para decir que los economistas cambian el punto de medición. "Si el dólar está a $74 se quejan, si está a $137 está mal. Dicen que un dólar es ficticio, que nada es real", expresó Branca.

En este marco, el economista liberal le dijo que él no formaba parte de ese grupo. "A mí no me digas lo que yo no digo, hombre. Yo dije que el dólar verdadero es el que te dice el mercado donde no hay control del Gobierno, donde flota libremente la oferta y la demanda", explicó.

Tras esto, Brancatelli le pidió que cuente cuál sería su plan si Alberto Fernández le dijera que el país es suyo. "Parece que está todo mal, ¿qué harías?", le preguntó.

"¿A vos te parece que no está todo mal? La peor caída del PBI de la historia, explosión del desempleo. Te voy a ir calificando cada cosa que vos decís. Yo no soy uno más. Está casi todo mal, es cierto. La crisis de la inoperancia de este Gobierno la paga la pobre gente que vos supuestamente defendés”, le respondió Espert.

“Si yo fuera Guzmán, le diría al Presidente que este país no da más, que llame a la Corte Suprema, a los jefes de las principales bancadas del Congreso, todos los gobernadores, empresarios y sindicalistas. Pero te voy a decir lo que hay que acordar acá, no en el aire", continuó.

El periodista ironizó: "Anote, Presidente, ¿eh?". Y el economista estalló. "Pará, Diego, si vos me empezás a agarrar para la joda yo te chacoteo todo lo que vos me preguntás. ¿Hablamos en serio o en joda? ¿Me río de las estupideces que vos decís o te tomo en serio?", le consultó.

"La gente se ríe de lo que usted dice, si no, lo hubiesen votado", lanzó Brancatelli, y el economista le respondió: "No, no se ríe, todo lo contrario. No me corrás con esa porque yo te puedo decir que el 48% que lo votó a Alberto Fernández hoy se quiere cortar las venas. Vos sos una máquina de decir estupideces y me cortás. Es tu deporte, te gusta eso. A mí me encanta que seas así, bien imbécil".

