José Mayans defendió a Gildo Insfrán y volvió a compararlo con Angela Merkel

El jefe de los senadores del Frente de Todos, el legislador por Formosa, José Mayans, volvió a denunciar este jueves 4 de enero "una estrategia de desprestigio impulsada por la oposición para desgastar a los dirigentes que defienden a los movimientos populares", mientras hacia una airada defensa de la gestión del gobernador Gildo Insfrán asegurando que "no hay un solo lugar de Formosa sin agua ni energía eléctrica", y en esa cuestión de privilegio planteada en la sesión inicial del Senado volvió a comparar los valores democráticos y de gestión del líder formoseño con los de la canciller alemana Angel Merkel.

"Angela Merkel, que según el periodismo argentino es una de las más grandes líderes de la democracia europea, tiene cinco mandatos", señaló Insfrán. "Cinco mandatos tiene", repitió para enfatizar el concepto, arrimándose a la cámara de su intervención virtual, aunque en rigor la líder alemana llegó al poder en 2005 y está en su cuarto y último mandato, pero Mayans recalcó que "ella es la campeona de la democracia, cuando vino acá decían 'esta Angela Merkel', pero dicen que el gobernador de Formosa no puede tener cinco mandatos, porque eso no es democracia...". Y en ese tramo de su intervención el señador formoseño ligó el caso de Insfrán al del intendente Gustavo Posse en San isidro: "Posse puede tener varios mandatos porque es radical. Primero estuvo el papá de Posse, ahora está Posse y ya viene el hijo de Posse, ahí no hay ningún problema, puede ser reelecto las veces que quiera", señaló Mayans.

"Entonces hay una campaña de desprestigio contra una provincia que tiene elecciones libres y democráticas, que da los resultados a la hora que tiene que darlos, no como ustedes que cuando perdieron demoraron los resultados", le dijo a los opositores de Juntos por el Cambio.



Mayans acusó puntualmente a Elisa Carrió, al jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, el también formoseño Luis Naidenoff, y al ex gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de estar detrás de "esa campaña de desprestigio". Y también criticó a Patricia Bullrich, porque esta había afirmado que "en Formosa son todos empleados públicos", a lo que Mayans replicó que "esa es otra mentira, porque el 8% de la población trabaja en el Estado" en la provincia norteña.

"La oposición ve (con la pandemia de coronavirus) la oportunidad de ver cómo hacer para denunciar en forma sistemática y hacer un show permanentemente" y vlvió a remarcar que Formosa tiene menos casos y menos muertos que las demás provincias argentina, como muestra de lo "acertado" de su manejo de la pandemia".

También cuestionó Mayans las críticas que recibió por una nota en un diario porteño, cuando le preguntaron "si había libre circulación en Formosa", por las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento de casos sospechosos de coronavirus. "Yo le dije que por supuesto, pero que en pandemia hay que cuidar a las personas y aparte los estados tienen la obligación de cuidar a la salud pública y que en este caso el derecho al libre tránsito no es derecho absoluto, se ve limitado y se toman medidas que no son lo que la gente quiere", señaló.

Para Mayans, "la campaña contra Formosa empezó cuando se reunieron organizaciones de derechos humanos que denunciaron vulneraciones de derechos humanos en Jujuy, por el caso de Milagro Sala".

"El ataque fue feroz al gobierno de Formosa, tuvimos ocho denuncias", dijo Mayans, insistiendo en que las medidas sanitarias dispuestas por Insfrán dieron "resultados óptimos" para impedir la expansión de casos de Covid en el distrito.

