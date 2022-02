Cabandié calienta la trama de los incendios en Corrientes: "Comienzan con quemas de productores"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié volvió a referirse este viernes 11 de febrero a la candente situación que atraviesa la provincia de Corrientes por el avance del fuego, que ya consumió miles de hectáras: “Esos incendios comienzan con quemas de productores”, acusó el funcionario, responsabilizando con esas palabras a los propios

Según señaló Cabandié en declaraciones a Pastor 910 en Radio la Red, “muchas veces, para renovar pasturas algunos productores queman, y esas quemas se escapan, se descontrolan”, por ello propuso “cambiar hábitos culturales y productivos”.

El funcionario dijo que describió que el 90% de las 300 mil hectáreas afectadas por el fuego se dedican a la forestación, para la producción de madera de pinos y eucaliptos implantados. “Hay otros usos que también se producen a través de la resina y otros elementos de la madera. No son bosques nativos, hay que aclararlo”, afirmó.

Valdés apunto contra Cabandié por los incendios: "Cristina tiene razón sobre funcionarios que no funcionan"

Con respecto a los próximos días, Cabandié sostuvo que en Corrientes para los próximos días no se pronostican precipitaciones y habrá un alto promedio de temperatura, del orden de los 35 grados "y eso no ayuda, sumado a los vientes. La situación no es fácil en la provincia de Corrientes y esperemos que la lluvia acompañe”.

El ministro apuntó a la administración provincial: “Tenemos que entender que una provincia forestal, debe tener brigadas forestales y Corrientes no tiene ni un brigadista forestal. Es algo que venimos impulsando en todo el país, promoviendo que las provincias empiecen a tener equipos forestales y los están teniendo”.

El viaje a Barbados

Consultado por su cuestionado viaje a Barbados en la gira presidencial mientras se producían los incendios en Corrientes, Cabandié argumentó que “estar 24 horas en Barbados no impide abordar los incendios como se hace desde el día uno. El 80% de la agenda se correspondía con cambio climático".

Y agerbgó: "El gobernador de Corrientes estuvo en Punta del Este mientras había fuego y tiene derecho a estar de vacaciones donde quiera. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar y hay que ser racional a la hora de pensar cómo se aborda”.

Con respecto a la ayuda desde el Gobierno Nacional, Cabandié señaló que “la hemos ofrecido desde el 23 de enero cuando vimos que el fuego estaba con mayor intensidad y el pedido de Corrientes fue recién el 5 de febrero. Además el 10 de enero estuvimos combatiendo focos de incendios”.

LM