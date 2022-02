Juan Cabandié, críticas a Valdés y cruce con Juana Viale: "Con lo ambiental no se jode"

Juana Viale le apuntó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié con un tweet. “¿Por qué mejor no volvés a atender las emergencias climáticas por los incendios que tenemos en nuestro país?”, le escribió la nieta de Mirtha Legrand ante el viaje del funcionario a Barbados. El ministro no dejó la acusación sin contestar y le aclaró que se estaba ocupando de la situación.

En el marco de los fuertes incendio en Corrientes, Juana Viale criticó al ministro de Ambiente de no estar en su país: “Empezá por casa”, le reclamó. Ante esto, en un tono neutro, Cabandié le explicó: “Estamos trabajando conjuntamente con la provincia de Corrientes, a través del Comité de Emergencias que hemos convocado. Enviamos 62 brigadistas y personal técnico, 4 aviones hidrantes, camiones autobomba y móviles de apoyo”.

Más temprano Cabandié había explicado la situación de los incendios que se están dando alrededor del país en diálogo con Navarro 2023 en Radio El Destape. Detalló que, en lugares como Neuquén y Nahuel Huapi, los focos se encuentran controlados y aseguró que no van a avanzar.

En relación a Corrientes, el ministro detalló: "Estamos combatiendo los focos. Tuvimos una reunión con el ministro de Producción de la provincia y con su equipo por Zoom. También tenemos al viceministro del Ministerio de Ambiente y al Director Nacional de Manejo del Fuego hace un par de días en la provincia".

“Hay gente que por redes dice cosas, incluso el periodismo. Desde la Reforma del 94 se establece que los recursos naturales son de las provincias. Los focos son de las provincias y las provincias deben abordarlos. La Nación está atenta y alerta y envía recursos”, declaró Cabandié .

"Algunas veces las provincias no solicitan los recursos y somos nosotros los que llamamos y les decimos que tenemos recursos para enviarles. Eso pasó con Corrientes, nosotros ofrecimos medios y recursos humanos desde el 23 de enero y la provincia recién lo solicitó el 5 de febrero", agregó.

"Le pedí al viceministro, cerca del 30 de enero, que llame de vuelta al ministro de Producción para ofrecer medios y le dijeron que no, que estaban bien y que no necesitaban brigadistas. Después tenemos al gobernador que sale a decir que la Nación no lo ayuda. Él tiene todo el derecho a hacer política, pero que no la haga subestimando a la gente y faltándole el respeto a los ciudadanos porque no se jode con lo ambiental", acusó el ex diputado en respuesta a los dichos del gobernador correntino, Gustavo Valdés.

"No tienen ni un solo brigadista, los únicos que estamos combatiendo el fuego somos Nación y el hombre este dice que Nación no lo ayuda y cita a Cristina diciendo que hay ministros que no funcionan. Quizás el que no está funcionando en esto es él", le respondió Cabandié a Valdés en relación a sus recientes dichos y acusaciones. Además, le sugirió al gobernador que "entre radicales podían copiarse los buenos ejemplos", haciendo referencia a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy donde, según el ministro, "tienen un excelente equipo forestal".

Por otro lado, el funcionario se pronunció sobre la gira presidencial a Barbados y afirmó que fue una excelente decisión. Asimismo, añadió: "Necesitamos tener posiciones geopolíticas frente al cambio climático, tenemos que unirnos. No pasa eso en Latinoamérica, en lo climático hay que tener posturas únicas, acordadas y firmes porque se juega mucho la discusión del financiamiento".

Ley de Humedales

Al ser consultado sobre la Ley de Humedales, el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicó: "Tenemos una obligación que es acudir a esa demanda ciudadana, cada vez más fuerte y organizada, y por lo tanto el Estado entró en un proceso de conformar una norma para que sea el ejecutivo quien envíe al Congreso una Ley de Humedales".

"Lo hacemos con una perspectiva federal, porque tenemos una Argentina federal y hay que contemplar la mirada de las provincias. El proceso de discusión para elaborar una ley de humedales se va a hacer con el ámbito científico y académico, con las provincias y con los sectores sociales organizados", detalló.

Finalmente, en esta línea aclaró que "la ley va a radicar en la regulación" ya que no es posible establecer en una norma el uso de los suelos que lleve adelante cada provincia, pero sí pueden impulsar la creación de áreas responsables en el tema, tales como sectores encargados del financiamiento e inventario, entre otros.

