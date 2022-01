Ley de Humedales: queda una sola chance y está en las manos del Presidente

El Presidente tiene una última chance de cumplir con una de las promesas de campaña del Frente de Todos: que salga la Ley de Humedales. Si no se incluye al proyecto en el listado de temas habilitados para tratar en el período de sesiones extraordinarias, pierde estado parlamentario y el trámite legislativo deberá empezar desde cero.

Este es uno de los temas que deja expuestos los cortocircuitos internos del Frente de Todos para resolver cuestiones de gestión. Desde el Ministerio de Ambiente “en líneas generales están a favor” y apoyan que “se sancione una ley de humedales”.

En una entrevista con PERFIL el viceministro dijo que “los diputados y senadores deberían responder por qué no se sancionó la ley de humedales”. “Yo no soy quien para responder, no me corresponde”, dijo el segundo de Juan Cabandié en la cartera de Ambiente.

El Ministerio de Ambiente asegura que está a favor, pero la ley no sale

En la Cámara de Diputados, desde el comando oficialista dieron una explicación un tanto confusa. “Se nos cayeron muchos dictámenes en el cambio de composición, no es algo que refiere a este tema en particular sino varios proyectos. Desde el Frente tenemos el número muy justo no depende solo de nosotros”.

Pero lo cierto es que este proyecto tuvo dictamen varias semanas anteriores al recambio legislativo. El 24 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (FdT) firmó el dictamen de mayoría y dejó el texto listo para ser tratado.

Entre ese día y el 10 de diciembre, la Cámara entró en un parate de actividad legislativa y el proyecto no se trató. El kirchnerismo tenía las voluntades para aprobar la ley con el apoyo de varios diputados del Interbloque Federal y del espacio que lideraba José Luis Ramón. Además, en Juntos por el Cambio varios estaban dispuestos a votar a favor.

“Hay un avance de la frontera del agro negocio sin ningún tipo de control", Leonardo Grosso

“Es una deuda pendiente de nuestro Congreso. Acompañamos con mucha convicción este proyecto que trata de recoger la experiencia de las organizaciones y aportes de la comunidad científica. Rescatamos el trabajo de las organizaciones”, dijo cuando se firmó el dictamen Brenda Austin (UCR), vice de la comisión.

¿Y qué pasó? En el Frente de Todos remarcan que, a partir de la fuerte derrota que sufrieron en los comicios de 2021, la oposición les exigió ir a sesionar acordando los temas. Así fue que se demoró la Ley de Etiquetado Frontal. “Las últimas sesiones nos dejaron plantados porque no estaban de acuerdos con los temas y ellos nunca propusieron humedales”, se excusaron desde el Frente de Todos.

A un paso de perder estado parlamentario

El reglamento contempla dos años de vigencia para los proyectos de ley que ingresan a la Cámara baja. Cada año legislativo (lo que se conoce como periodo ordinario) empieza el el primero de marzo con el discurso del Presidente y termina el 30 de noviembre.

Ese periodo puede prorrogarse durante diciembre por indicación del Presidente, que fue lo que hizo Alberto Fernández. Después, por medio de un decreto, se puede, o no, convocar a sesiones extraordinarias. En estas solo se tratan los temas que el Gobierno autoriza en el DNU de convocatoria.

Brenda Austin (UCR): “Es una deuda pendiente de nuestro Congreso"

El proyecto que obtuvo dictamen se presentó en agosto de 2020 y llevó la firma de Grosso. “Hay un avance de la frontera del agro negocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad, en este contexto llegamos a elaborar un proyecto de esta magnitud para ponerle un freno a la destrucción de los humedales”, dijo cuando presentó la iniciativa.

Qué tiene que pasar para que no pierda estado parlamentario

El primero de marzo de 2021 se cumplió el primer año legislativo del proyecto. La misma fecha de 2022 se cumplirá el segundo. De acá al primero de marzo solo pueden ser tratados los temas que autoriza el Gobierno en el DNU que convoque a extraordinarias.

Todavía no se conoce qué temas irán y cuáles no. El Gobierno dejó trascender algunos como la reforma del Consejo de la Magistratura o el Pacto Fiscal. La Ley de Humedales no es uno de ellos.

El primero de marzo de 2021 se cumplió el primer año legislativo del proyecto.

Pero además hay un obstáculo mayor. Después del recambio legislativo, a partir de las elecciones de 14 de noviembre de 2021 se caen todos los dictámenes que habían sido firmados antes. Entre ellos el de la Ley de Humedales. Para debatir el tema en el recinto, sin dictamen, se necesita que dos tercios de los presentes voten a favor de abrir el debate “sobre tablas”.

La “campaña del sí” que encaró el Frente de Todos para intentar dar vuelta el magro resultado electoral de las PASO incluía le Ley de Humedales en varios spots. A más de dos meses de esos comicios, solo le queda una oportunidad al oficialismo de no dejar caer, por cuarta vez, el proyecto que resguarda los humedales.

