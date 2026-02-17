Murió Juan Carlos Desanzo, director de "Eva Perón": el sarcasmo contra Patricia Bullrich en su última aparición

Director de cine, guionista y director de fotografía, Juan Carlos Desanzo murió el lunes 16 a los 88 años, pocos días después de su cumpleaños. Había nacido el 15 de enero de 1938 e irrumpió en el cine como director de fotografía en La hora de los hornos (1967), documental de Fernando Solanas y Octavio Gettino. La "pérdida irreparable” de uno de los “mayores autores del cine nacional” fue confirmada oficialmente por la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC).

A lo largo de más de cuatro décadas trabajó como director de fotografía en películas icónicas del cine argentino, entre ellas Un guapo del 900, Crónica de una señora, Los gauchos judíos, Juan Moreira, La tregua, No toquen a la nena, El muerto, Los pasajeros del jardín y El infierno tan temido, entre otras.

Desde 1983 desarrolló su trabajo como director y guionista. Su filmografía incluye El desquite, En retirada (1984), La búsqueda, Al filo de la ley, Eva Perón, Hasta la victoria siempre, La venganza, El amor y el espanto (2000), El Polaquito (2003) y Verano amargo.

Su película más difundida fue Eva Perón, protagonizada por Esther Goris y con Víctor Laplace interpretando a Juan Domingo Perón. Estrenada en 1996, marcó un antes y un después en la carrera de la actriz. De hecho, tras el éxito, las propuestas desbordaron. Goris recibió ofertas de diversos espacios políticos para asumir cargos como legisladora, diputada o senadora, aunque ella terminó eligiendo siempre el camino de la profundidad artística.

La última aparición pública y el "dardo" contra Patricia Bullrich

La última aparición pública de Juan Carlos Desanzo fue el 4 de febrero, durante una conferencia de prensa realizada por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) en el Anexo A de la Cámara de Diputados para pedir a los legisladores que retiren del proyecto o rechacen los artículos 210 y 211 de la denominado “Ley de Modernización Laboral”.

Desanzo pidió la palabra y, en una intervención breve, recordó que el proyecto de Eva Perón había contado con el apoyo de la entonces diputada Patricia Bullrich. “Cuando hice mi película Eva Perón fui apoyado fervientemente por la diputada peronista Patricia Bullrich”, lanzó en su breve exposición. La mención la hizo en medio del debate por el financiamiento del cine nacional y las reformas que hoy amenazan esos recursos.

