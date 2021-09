Juan José Sebreli: "El fin del populismo permitirá el renacimiento de la Argentina"

El filósofo e historiador, Juan José Sebreli, habló el domingo 19 de septiembre sobre la situación de la Argentina a nivel político e insistió en que "el fin del populismo" como parte de la estructura gubernamental "permitirá el renacimiento" del país.

“Nunca jamás se ha dado en la Argentina un peor escenario del que estamos transitando ahora. Y parecería que justamente, entre el sábado y hoy domingo estamos asistiendo al fin del populismo, que sería el renacimiento de la Argentina”, sostuvo Sebreli.

Como invitado al programa Corea del Centro, transmitido por NET TV, aclaró que dicho populismo se fue debilitado durante "pequeños y breves lapsos" pero que, sin embargo, "fracasaron" al momento de "destruirlo por completo".

El filósofo e historiador, Juan José Sebreli.

Rafael Di Tella: “La coalición gobernante se queda sin ideas”

"El populismo más viejo de América Latina, sin duda alguna, es de la Argentina. Hablamos de 70 años de populismo que han arruinado el país. Nos hemos convertido en un país que está a la altura de El Congo", indicó el filósofo e historiador.

Bajo la misma línea, remarcó: “Ahora estamos en el momento más crítico. Parecía que todo volvía a resurgir con Mauricio Macri pero fracaso. Y volvió el populismo pero que vuelve a fracasar de una forma más estruendosa, escandalosa y obscena”

“Uno vez me dijeron que mientras no nos saquemos de encima al peronismo, el país no va a salir del pozo", concluyó con respecto a su abordaje sobre el tema y decidió hacer una pequeña mención a la gestión de Cambiemos.

Juan José Sebreli: "Los que creyeron en Alberto Fernández actuaron como idiotas políticos"

“La paradoja que se dio en el gobierno de Mauricio Macri es que no llegaban las inversiones. Pero no iban a llegar de ninguna manera. Nadie quiere invertir en un país que no puede ofrecerle garantía alguna o retorno", analizó Sebreli.

Y agregó a continuación: "El error de Macri fue el optimismo. Decir en la asunción al mando que la inflación se iba a terminar en poco tiempo. Era un error. 70 años de mala política no pueden resumirse en un gobierno de cuatro años”.

En los últimos tramos del diálogo televisivo, rescató algunas de las razones por las que el expresidente no puedo gobernar: "Tenía en contra a todos. Partidos, empresas, el Congreso, ¿Qué podía hacer? Tuvo que dar vueltas y terminar en el préstamo del FMI".

JFG