La Justicia rechazó el pedido de Gustavo Arribas para salir del país

La Justicia rechazó el pedido para salir del país del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, debido a que podría "acrecentar el riesgo de fuga", en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la que también está involucrado Mauricio Macri.

"Es claro que la salida del país de Arribas, en esta oportunidad, y como bien sostiene la querella, podría generar o acrecentar el riesgo procesal de fuga", sostuvo este miércoles el juez federal de Dolores, Martín Bava.

De esta manera, el magistrado denegó el pedido del exagente de inteligencia durante el macrismo para salir del país durante 50 días, en este caso para viajar a Brasil, donde vive su esposa y una hija, y a Uruguay, donde reside el resto de sus hijos.

A pesar de que en ocasiones anteriores Gustavo Arribas había sido autorizado a viajar, en esta oportunidad el juez federal interino rechazó el pedido tras la presentación de la querella de los familiares del ARA San Juan, según el cual no había fundamentos imperiosos que lo habiliten a viajar y que su salida "podría poner en riesgo la investigación".

"Debe valorarse nuevamente, la falta de arraigo de Arribas en el país, conforme el propio requirente ha sostenido en más de una oportunidad. Insisto, su centro de vida familiar y comercial se encuentra en el país limítrofe y no en la Argentina", señalaron.

Además, el juez consideró inoportuna la coincidencia entre el pedido del exdirector de la AFI y la citación a prestar declaración indagatoria de su exjefe, el entonces presidente Mauricio Macri, algo que causó revuelo en los últimos días.

El ex director de la AFI Gustavo Arribas está procesado tanto por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del buque hundido en 2017, como por abuso de autoridad. Además, se encuentra procesado en otras tres causas que también involucran a la ex funcionaria de la AFI, Silvia Majdalani.

En tanto, Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez Bava el 7 de octubre, a pesar de que no fue de manera oficial dado que la Justicia no pudo dar con el domicilio legal del exmandatario, quien se encuentra en el exterior atendiendo "compromisos internacionales". En este sentido, sus allegados informaron que regresará al país a fin de mes por lo que no atenderá a la cita con la Justicia el próximo jueves.

