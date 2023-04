Una mujer atacó a policías de la Caminera en un control en la ruta E53 que une Córdoba capital con las Sierras Chicas y las imágenes de la agresión se viralizaron la semana pasada. Esta persona quedó detenida y fue imputada por amenazas, daño, resistencia a la autoridad y lesiones calificadas por ser en contra de un oficial.

La mujer se encuentra en el establecimiento penitenciario Nº 9 Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de Córdoba. Su abogado, Sebastián Castillo, pidió a la fiscalía que su cliente que recupere su libertad.

“Es la primera vez que se encuentra en este tipo de situaciones. Le generó un malestar sumado a la viralización del video. Está muy mal, deprimida, desea recuperar la libertad y cuando lo haga va a dar las explicaciones”, contó el letrado en diálogo con Arriba Córdoba.

Castillo detalló que hicieron “un pedido de recupero en libertad incluso bajo fianza” porque entienden que la causa se puede seguir instruyendo con la acusada en libertad. Por otro lado, lamentó que hubiera circulado el video y van a exigir explicaciones sobre “cómo fue incorporado a la prueba y cómo fue que ese video terminó viralizándose”.

“La versión que me da mi defendida manifiesta que el control llevaba una demora considerable, que los policías tenían sus datos. Empezaron a cuestionarle por qué estaba nerviosa y apurada y esto desembocó en la reacción”, aclaró el abogado.

El día de furia

El hecho ocurrió el miércoles 29 de marzo cuando los uniformados estaban llevando a cabo un control en la Ruta Provincial E 53. En el camino observaron que un Citroën DS3 viajaba con las luces bajas apagadas y decidieron detenerlo. Fue entonces cuando comenzaron los problemas.

La mujer se negó a bajar del rodado y tampoco quiso entregar el registro, hasta que explotó. “Correte del auto. Me importa una mierda todo”, vociferó a un policía, mientras otro filmaba la secuencia. “¡Me quiero ir a mi casa, pelotudo, ¡la concha de tu madre! Vos también te corrés, necesito ir a mi casa, que te lo pague (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti con la plata que roban", dijo después, en un alto estado de nerviosismo.

Los efectivos ya habían tomado los datos de la patente. Continuó la conductora: "¿Querés que me baje la ropa también así me filmás? Te creés que porque tenés este palito te vas a hacer el pelotudo ¿Sabés los nervios que me estás haciendo pasar a mí? Cretino de mierda ¡Dejame salir, me chupa un huevo los testigos!”. Fue entonces cuando atacó al caminero que filmaba y le tiro el celular. “Me rompió el teléfono”, se escucha decir al hombre.

