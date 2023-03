Día de furia: la frenaron, golpeó a la policía y terminó presa

Dos efectivos de la policía caminera de Córdoba fueron insultados y agredidos por una mujer que se negó a bajar del auto. Su abogado sostuvo que la retuvieron 30 minutos y que tuvo “un día complicado en el trabajo”.

El hecho ocurrió el miércoles cuando los uniformados estaban llevando a cabo un control en la Ruta Provincial E 53. En el camino observaron que un Citroën DS3 viajaba con las luces bajas apagadas y decidieron detenerlo. Fue entonces cuando comenzaron los problemas.

La mujer se negó a bajar del rodado y tampoco quiso entregar el registro, hasta que exploto. “Correte del auto. Me importa una mierda todo”, vociferó a un policía, mientras otro filmaba la secuencia.

“¡Me quiero ir a mi casa, pelotudo, ¡la concha de tu madre! Vos también te corrés, necesito ir a mi casa, que te lo pague (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti con la plata que roban", dijo después, en un alto estado de nerviosismo.

Los efectivos ya habían tomado los datos de la patente. Continuó la conductora: "¿Querés que me baje la ropa también así me filmás? Te creés que porque tenés este palito te vas a hacer el pelotudo ¿Sabés los nervios que me estás haciendo pasar a mi? Cretino de mierda ¡Dejame salir, me chupa un huevo los testigos!”. La situación sólo tendía a empeorar.

Fue entonces cuando atacó al caminero que filmaba y le tiro el celular. “Me rompió el teléfono”, se escucha decir al hombre.

“El problema sigue siendo el modelo mental de los que conducen la Policía”

Finalmente, terminó siendo imputada por amenazas y daño a la propiedad privada. Según informaron medios locales, estará detenida dos días.

Qué dijo el abogado de la mujer detenida

El representante legal de la conductora, Sebastián Castillo, intentó explicar la versión racional de su clienta y detalló que se sucedieron una “concatenación de hechos desafortunados”. "Tuvo un día complicado en el trabajo”, manifestó, alegando que la mujer estuvo retenida media hora.

Finalmente, ofreció una explicación técnica sobre el motivo que generó todo el incidente. “Mi clienta explicó que el vehículo tenía luces automáticas que se regulan según la luminosidad del día, pero el uniformado la empezó a cuestionar”, cerró.

GI/fl