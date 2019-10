Finalmente, en el día de hoy mujeres astronautas de la NASA realizan por primera vez un paseo espacial íntegramente femenino. Ellas son Christina Koch y Jessica Meir, tripulantes de la Estación Espacial Internacional, quienes son las encargadas de reemplazar un cargador de batería defectuoso.

"La primera caminata espacial para mujeres es un hito que vale la pena señalar y celebrar, ya que la agencia espera poner a la primera mujer y al próximo hombre en la Luna para 2024 con el programa de exploración lunar Artemis", señaló la NASA.

La esperada caminata se produce tras la cancelación de una misión anterior debido a la falta de trajes espaciales adecuados a las tallas femeninas.

En la Agencia Espacial de lso Estados Unidos señalaron que la tripulación femenina no fue deliberado sino que se debe al creciente número de mujeres astronautas. La clase de 2013 de Koch y Meir estaba integrada en un 50% por mujeres.

La caminata será la 221 en apoyo de montaje de estación, mantenimiento y actualizaciones y el octavo fuera de la estación durante este año. La tarea puede tomarles entre cinco y seis horas.

"Las asignaciones siempre se realizan sobre la base de quiénes están mejores preparados para realizar las tareas a mano en las condiciones en ese momento. Los paseos espaciales no son fáciles. Los astronautas generalmente los describen como lo más desafiante físicamente que hacen", indicó la NASA.

Esta será la cuarta caminata espacial de Koch y la primera de Meir, quien será la decimoquinta mujer en un paseo espacial y la decimocuarta mujer de los Estados Unidos.

Koch usa el traje espacial con las rayas rojas. Las vistas de la cámara de su casco tienen el número 18, mientras que el traje espacial de Meir no tiene rayas, y su vista de la cámara del casco es el número 11.

You’re invited to watch history unfold! Tomorrow marks the first #AllWomanSpacewalk as @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Tune in:



📆 Friday, Oct. 18

🕟 6:30am ET

📺 https://t.co/mzKW5uV4hS

❓#AskNASA pic.twitter.com/5HBTWb5N3z