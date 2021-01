"La Petisa" que se hizo viral por el aborto rompió el silencio en TV

Marisa, más conocida como “La Petisa”, a quien su hijo popularizó al hacerse viral el video de su argumento en contra de la legalización del aborto, explicó cómo fue la conversación que tuvieron en la que ella dijo que, de haber existido la ley, podría haber optado por interrumpir alguno de los embarazos de “Natalia, Diego y Esteban”, tres de sus hijos.

“Lo que yo le quise dar a entender a él cuando me llama para redondear su concepto antes de ir al Congreso, fue que como son diez hermanos, qué hubiera pasado si en ese momento sí hubiera sido legal el aborto, si yo hubiera abortado. Yo le dije que por ahí hubiera abortado, pero no estarían las personas que están hoy”, explicó Marisa este domingo junto a su hijo, en diálogo con el canal TN.

"La Petisa, Diego, Natalia y Esteban", la anécdota que contó Adrián Aquino, pastor evangélico y opositor a la legalización del aborto, se volvió viral al contar que le preguntó a su madre, a la que se refirió como "la Petisa", si hubiese abortado a alguno de sus nueve hermanos.

Frente al Congreso el día en que se debatió y aprobó la Interrupción Legal del Embarazo, Aquino justificó su posición en contra y relató las palabras de su madre: "A Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado. Y entonces me puse a pensar y dije 'obvio que tengo que estar acá’. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, cómo voy a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir", dijo ante las cámaras de TN, en un video que generó se volvió viral y generó cientos de memes.

“No me molesta que me diga petisa porque con él y con todos mis hijos tenemos toda la confianza. Conformamos una linda familia, y quiero decir y aclarar que estoy sumamente orgullosa de los hijos que tengo y que Dios me concedió. Doy gracias a Dios que no me deshice de ninguno de mis hijos, que quizás por una ley o por haber tenido la oportunidad, quizás no estarían”, dijo la mujer.

Consultada por la reacción de Natalia, Diego y Esteban, los hijos mencionados en el relato, la mujer aseguró que todos lo tomaron con humor. “Ellos lo entienden, lo conocen a su hermano. Hace muchos años que él es pastor y es muy estratégico para hablar. De repente impactó en alguno de ellos, pero no hablamos mucho en serio porque nos matamos de risa. Decimos ‘este Adrián es tremendo’”, relató.

Por su parte, Aquino sumó: “Para mi es mi vieja, es la Petisa. Enfocamos esto por el lado del humor. Hay mucha gente que se encariñó con ella sin verla. Los de la ola verde la quieren, no sabes como la quieren”.

Incluso, el hombre aseguró que su video y la aparición de la mujer en las redes sociales generaron propuestas hasta de la reconocida plataforma de streaming de contenidos: “Netflix está interesado en hacer una novela, una serie con la vida de la Petisa. Fue impresionante. Me llegan mensajes de un montón de productores. Tuve que apagar el teléfono”, contó.

