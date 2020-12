"La Petisa, Diego, Natalia y Esteban": el relato contra el aborto que se hizo viral

Noticias Relacionadas Aborto legal: quiénes son los senadores que cambiaron de postura y apoyaron la ley

El extenso debate sobre el aborto en el Senado, que finalizó en la madrugada de este miércoles con la aprobación de la ley, estuvo acompañado en la Plaza de los Dos Congresos por las marchas "verdes" y "celestes". Mientras en el recinto se debatía la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la calle los militantes expresaban sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Pero una de las historias resaltó entre todas las demás: el relato de "La Petisa", Diego, Natalia y Esteban, una historia supuestamente "pro-vida" que terminó como bandera "abortera".

Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente al Congreso, se ubicaron los manifestantes que se oponían al aborto. Entre ellos, un hombre anónimo protagonizó uno de los videos virales y más comentados del día al relatar los motivos que lo llevaron a participar de la marcha "celeste" durante un móvil de televisión.

"Cuando llegamos la vez pasada necesitaba reforzar mis convicciones, por eso la llamé a mi vieja, Marisa, si me está viendo", describió el hombre que vestía una camiseta de la Selección argentina y en su mano derecha llevaba un pañuelo en defensa de "las dos vidas". Miró a la cámara y dijo: "Somos diez hermanos. Escuchate esto, le pregunté: 'Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas?'".

El militante comentó que a su madre, de 60 años, le hubiese gustado acompañarlo y mientras relataba el llamado telefónico con ella se acomodaba el barbijo y agitaba las manos. Lo que el hombre quería saber es si su mamá hubiese abortado en caso de tener la posibilidad de elegir cuando estuvo embarazada de alguno de sus diez hijos.

"Le dije: 'viejita, si esta ley se hubiera aceptado cuando vos te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros? Escuchá lo que me dice 'La Petisa'... Me respondió, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí, me dijo 'a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado'", contó.

Con un énfasis particular, el hombre reflexionó en vivo y compartió su convicción: "Obvio que tengo que estar porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes que los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que las familias se tienen que destruir?", concluyó.

Estallaron los memes

Tras su testimonio, el video se volvió viral y la creatividad de los usuarios de las redes sociales se pudo ver con la publicación de distintos memes que mencionaban a "La Petisa" y a los hermanos del militante. Entre las imágenes diseñadas, los usuarios a favor de la legalización del aborto reconstruían con humor el testimonio del hombre y la próxima reunión de su familia.

Desde famosos tuiteros hasta políticos, el efecto de su relato fue tendencia durante todo el día. Los actores Gonzalo Heredia y Diego Gentile se sumaron a los comentarios virales.

Porque el pueblo lo necesita: sale hilo con los mejores memes del día sobre la petisa. Agreguen los que quieran, esto es un compromiso NACIONAL

1- pic.twitter.com/P2VfdyS6bg — Maia Debowicz 💚💪 (@Maia_Debowicz) December 30, 2020

La petisa pic.twitter.com/lEjoDGcI1H — 𝕊𝕠𝕗𝕚𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕕𝕚𝕥𝕒 (@llamenalsame) December 29, 2020

Natalia en la cena de fin de año con La Petisa pic.twitter.com/1h9AGkJv1w — Luciana Noelia💚 (@Luciananoelia) December 30, 2020

¿Televisan la cena de fin de año de La petisa, Natalia, Diego y Esteban? — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) December 29, 2020

NECESITO que se transmita en vivo la cena de fin de año de la petisa y sus hijos no abortados — Pablo Agustín (@PabloAgustin) December 30, 2020

