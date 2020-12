La Rioja: ¿un médico recibió doble dosis de Sputnik V en el inicio de la vacunación?

Tras el inicio de la campaña de vacunación a nivel nacional, un médico habría sido inoculado dos veces esta martes con la vacuna rusa Sputnik V, en la provincia de La Rioja. El hecho generó repudio a través de las redes sociales y los internautas compartieron las imágenes como prueba fehaciente de lo ocurrido.

Durante la jornada del día de hoy, ministros y trabajadores de la salud que se desempeñan en la primera línea para combatir el virus SARS-CoV-2 fueron inoculados en todo el país. Sin embargo, un hecho llamó la atención de la sociedad,

Un doctor de la capital riojana fue fotografiado vacunándose "dos veces", según los usuarios de las redes sociales, quienes difundieron las imágenes donde el experto de la salud puede ser visto recibiendo el preparado.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales, asociadas con la doble vacunación del doctor Rafael Fernández.

El mismo, identificable por su inconfundible ambo amarillo, recibió el preparado en ambos brazos, administrado por una mujer que utilizaba una cofia y luego por un hombre.

El protagonista de la historia es el doctor Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del hospital Vera Barro. Cuando surgió la polémica salió a explicar la situación: "Había demasiada gente presente y a solicitud de la prensa cambié de lugar. Eso fue lo que sucedió", resumió el experto en salud.

Acto seguido, publicó un descargo en sus redes sociales junto a las dos imágenes: "Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación".

La publicación de Facebook en la que el doctor explica lo ocurrido durante el inicio de la campaña de vacunación.

"Para mayor comodidad de la prensa, se decidió el cambio de lugar y cambio de brazo. El enfermero siguió vacunando su línea y por eso cambió el personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones", detalló Fernández a través del posteo en Facebook.

El motivo de la segunda foto se debe a que los fotógrafos querían contar con la presencia de la vicegobernadora Florencia López en la imagen, junto a otros funcionarios que no salieron en la primera toma. La vacuna real que recibió el médico fue en el brazo derecho.

JFG