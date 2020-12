Sandra Pitta: "Es preocupante que se aplique una vacuna con tan poca información"

Sandra Pitta, farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del Conicet, cuestionó la vacunación con las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V, que el Ministerio de Salud aprobó para uso de emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus. “Es muy preocupante que se aplique una vacuna con tan poca información”, dijo en diálogo con PERFIL, y aseguró que hay críticas al interior de la comunidad científica respecto del uso de la vacuna.

“Me resulta muy preocupante que se aplique una vacuna que tiene tan poca información. Para un farmacéutico un medicamento es sagrado, y toda esa cosa muy liviana que se hizo con esta vacuna me resulta muy desagradable”, sostuvo respecto de la vacuna Sputnik V Sandra Pitta, una de las firmantes de las cartas abiertas en las que se cuestionaba al Gobierno por la gestión de la pandemia.

La farmacéutica lamentó que este martes 29 de diciembre el Ministerio de Salud haya comenzado con primera etapa de vacunación al personal médico y de salud por considerar que se trata de “una improvisación absoluta”. “Que un país que tiene una gran trayectoria en ciencia y en salud pública haya llegado a este punto de autorizar de emergencia una vacuna que no tiene información suficiente para asegurar que es eficiente, efectiva y que realmente genera inmunidad, me parece de una improvisación absoluta”, planteó.

Vacunación contra el coronavirus: cuáles fueron los gobernadores que recibieron una dosis de la Sputnik V

“Veo un panorama que me da mucha pena, una degradación del país en medio de una tragedia mundial. Es todo muy incierto y eso hace muy penoso el panorama de la Argentina”, agregó.

Para Pitta, el Gobierno debería haber optado por opciones de vacunas “más seguras y eficientes”, y argumentó que la vacuna rusa que desarrolla el Instituto Gamaleya es cuestionada por la comunidad científica internacional. “Resignarse en un país con la trayectoria de Argentina es como ver degradado el país. Hay solamente un paper de la fase 2, que fue cuestionado por la comunidad internacional y por la misma comunidad científica rusa que lo discute hacia adentro y pidieron más información”, expresó.

Si bien aclaró que la vacunación es optativa y voluntaria porque se trata de una aprobación de emergencia, la farmacéutica dijo estar apenada por los médicos y el personal de salud que se muestran reticentes al uso de estas dosis. “Hacia dentro de la comunidad científica hay críticas, pero también creo que puede haber miedo a ser señalado, a perder el trabajo. Es muy importante pertenecer en el ámbito científico porque eso permite trabajar, estar en el circuito”, planteó a este portal.

Cómo se cerró el acuerdo en Moscú para traer la vacuna Sputnik V

Con respecto a la seguridad y eficacia de la Sputnik V, Pitta consideró que se autorizó a través de una resolución del Ministerio “de forma muy irregular” con una recomendación de la ANMAT. “ANMAT debería haber hecho un estudio muy exhaustivo y no creo que lo haya hecho porque no hay documentación. La única que apareció es la que filtró un periodista, con información muy escueta y poco clara”, dijo en relación con el documento interno que se conoció el lunes, donde hablan de doce casos de efectos adversos como cólico renal, trombosis venosa profunda y un absceso en miembro, que se presentaron entre más de 12 mil voluntarios.

Respecto del accionar del Ministerio de Salud en las gestiones con Rusia para adquirir y aprobar el uso de la vacuna, opinó: “Quisiera creer que el Gobierno hace esto por ignorancia, pero tienen asesores y saben de qué se trata. Me parece que esto fue un manotazo de ahogado, porque había un plan para apostar por la vacuna de AstraZeneca y llegado el momento en el que se demoró, supongo que no habían negociado con otra empresa. Tampoco está claro qué pasó en la negociación con Pfizer”, cuestionó.

Tres infectólogos responden dudas sobre la vacuna Sputnik V

De la vacuna de Pfizer y BioNTech, aseguró la biotecnóloga, “hay muchísima información”: “Tienen ensayos clínicos en distintas partes del mundo, Rusia no lo tiene, y el procedimiento, como también el de Moderna y AstraZeneca, fue muy transparente”. Como farmacéutica, la especialista aseguró que “preferiría esperar que los ensayos clínicos de todas avanzaran un poco más, pero estamos en una emergencia y el riesgo es mayor, pero hay que tener datos robustos”, sostuvo.

Por último, Pitta se refirió a su exposición pública como científica y dijo que eso conlleva consecuencias. “Plantarse en una posición que no es la hegemónica trae aparejado consecuencias, y también hay profesionales que no son consultados. Yo me transformé en mediática por una casualidad, pero si no hubiera ocurrido ese incidente, quizás hoy estaría hablando en el silencio”, concluyó.

AG