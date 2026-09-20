La tapa del Diario PERFIL del domingo 20 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.175 del Diario PERFIL, de este domingo 20 de septiembre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

“Cuenten conmigo”: Kicillof se lanzó con mensajes a la interna y a Milei. En el plenario de su fuerza, Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador de Buenos Aires se mostró dispuesto a una candidatura para 2027. Sostuvo que “no se puede conducir por control remoto” y volvió con el tema de las “nuevas canciones”, afirmando que deben “nacer desde abajo”. Además, señaló que el Presidente “está desintegrando a la Argentina”. Un mensaje que tuvo mucho de discurso programático que cerró con: “Las Malvinas son y serán argentinas”.

Los Román, ganadores de las privatizaciones. Walter, aportante de Milei y con licitaciones cuestionadas, puede quedarse con Aysa. El grupo familiar, liderado por su sobrino Leonardo, fue vinculado a la Hidrovía junto con los Neuss.

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Adorni: deprimido y con problemas de pareja, el martes debe responder por su patrimonio. Perdería la custodia oficial.

Santiago Caputo. La SIDE es el organismo más beneficiado en el nuevo presupuesto para 2027.

Diego Santilli dijo que le “divirtió” mucho la canción de Lali que eligió Bullrich.

La izquierda copó la Plaza de Mayo con la Marcha de la Bronca. Demostración de fuerza de cara a 2027.

La obsesión de Donald Trump por las estatuas de oro.

Shenzhen. Cómo fue el desarrollo de la ciudad china que mezcló Estado con mercado y es un modelo para el gobierno libertario.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Jaime Duran Barba, fundador de la consultoría política en América Latina.

Una ONG argentina llevó 60 toneladas de alimento para tres continentes.

Groenlandia. Un acuerdo de defensa entre EE.UU., Dinamarca y el gobierno groenlandés redefine el tablero geopolítico del Ártico.

Subasta. Obras de Van Gogh, Cézanne, Degas, Monet y Renoir serán subastadas por los herederos de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta.

River Plate perdió de local y se alejó de la clasificación. Mereció mucho más, pero cayó por 2 a 1.

Escriben en esta edición:

Calvo, Lloret, Argüello, Sinay, Heller, Cwaik, Duran Barba, Castro, Fara, Casas, González, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

