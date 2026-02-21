La tapa del Diario PERFIL del domingo 22 de febrero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.115 del Diario PERFIL, de este domingo 22 de febrero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

El peronismo profundiza su crisis luego de las traiciones internas y la parálisis partidaria. La ineficacia se transforma en un pase de facturas continuo. La aprobación de la reforma laboral en Diputados reveló problemas de conducción y de estrategia en común. Dirigentes nacionales, gobernadores y legisladores conviven sin una voz unificada que despeje el desorden interno que no logran superar.

Galperin, un negocio que no fue; la cláusula que podría volver a ser. Sigue el lobby por el cobro de sueldos con billeteras virtuales, que se implementaría con la reglamentación de la ley laboral.

Fate condiciona reabrir su fábrica a un cambio de la política arancelaria.

CFK. En su entorno valoran el voto uniforme de los militantes cercanos.

Los gremios combativos urgen a la CGT para decretar un paro de 36 horas.

Monteoliva, entre el ICE de Trump y el riesgo de rebeliones policiales.

Cumbre. Desde India, Claudio Martínez brinda un análisis del encuentro de líderes sobre el impacto de la inteligencia artificial.

Verdes. Un estudio señala que 8 de cada 10 personas incorporaron el cuidado de plantas a la rutina diaria buscando el bienestar.

La Corte Suprema tendrá que decidir en el juicio que Fontevecchia le hizo a Milei

Vacunas. Desde el Ministerio de Salud de la Nación piden completar las dosis de los niños antes del comienzo del ciclo lectivo.

Escuchas. Sorprendentes audios de una banda de narcogendarmes en un juicio que se está desarrollando en la provincia de Salta.

Venezuela: liberan a presos políticos. Con la amnistía, salen 379 detenidos.

Independiente se quedó sin invicto. Su homónimo mendocino le ganó 3 a 2.

