Alejandra Montiel inaugura “Cartografía del soplo”

El pasado viernes el Distrito BAP en Cuesta Colorada se convirtió en el escenario de una experiencia que intenta desmarcarse de las lógicas de producción acelerada del mercado del arte contemporáneo. Abre Galería de Arte inauguró Cartografía del soplo, una exposición individual de Alejandra Montiel que invita a detener la mirada -y el ritmo- en el gesto mínimo de la existencia: la respiración. La propuesta de Montiel, artista visual e investigadora radicada en El Calafate, no busca representar la naturaleza como un objeto de observación externa o un paisaje decorativo. Por el contrario, su obra se sumerge en las corrientes del nuevo materialismo, donde el suelo, el polvo y el aire son agentes activos con memoria propia.

La apuesta por lo sensible

Para las directoras de la galería, la elección de Montiel para abrir el calendario representa una toma de posición estética y ética en un sistema artístico que, a menudo, se percibe saturado de estrategias comerciales.

Luz Novillo Corvalán, co-directora de Abre, destaca la relevancia de este desembarco: “Con Lourdes (Carranza, su socia) estamos muy contentas de empezar con esta artista, porque es una obra que centralmente se maneja dentro del lenguaje de la performance; son todos registros de fotografía y video, e hicimos también una instalación divina”. La galerista explica que el trabajo de Montiel se inscribe en formas de pensamiento que buscan diluir la jerarquía entre lo humano y lo no humano. “Ella se inscribe en lo que son todas estas corrientes del nuevo materialismo con el que entienden que el suelo, la tierra y todos los agentes tienen de alguna manera una capacidad transformadora. Piensan en esta intención o deseo de reintegrarnos con la naturaleza. Es algo súper poético”, señala Novillo Corvalán.

El territorio como cuerpo

Montiel, licenciada en Artes por la UNC y con un recorrido que incluye pasos por el Programa Di Tella y bienales internacionales, utiliza su propio cuerpo como un tamiz. En sus registros, el soplo funciona como un lenguaje primordial que activa la materia.

Desde la galería reconocen que apostar por lenguajes como el video o el registro performático implica un desafío en el mercado local, pero priorizan la potencia del mensaje. “Como galería sabemos que es una gran apuesta porque son lenguajes en lo comercial un poco más complejos de mover, sobre todo lo relacionado a video, pero entrás al espacio y es muy conmovedor sentir el sonido del viento que invade toda la sala”, describe la galerista.

Un refugio frente al sistema

En un contexto donde las ferias de arte y las tendencias suelen dictar la agenda, Cartografía del soplo se presenta como un paréntesis de honestidad intelectual y física. “En lo personal, que estamos viendo tantas ferias, y todo este sistema del arte que a veces se lo nota tan estratégico en muchas cuestiones, aparece esta obra que me conecta con el verdadero sentido del arte, con la experiencia sensible de lo físico, un mensaje tan necesario en estos tiempos”, reflexiona Novillo Corvalán. La inauguración contó con una performance en vivo de la artista, una instancia clave para activar el núcleo conceptual de la muestra.

BREVES

Se presenta en Córdoba El Criadero, de Gustavo Abrevaya

El próximo sábado 28 de febrero a las 19, la editorial Bardos presentará en Córdoba “El Criadero”, la novela de Gustavo Abrevaya que recientemente alcanzó proyección internacional. El encuentro será en la sede de la editorial, ubicada en el Cerro de las Rosas (Gobernador Roque Ferreyra 1948). La obra, que obtuvo el Premio Boris Spivacow en 2003, experimentó un nuevo impulso en 2023 tras ser seleccionada por el diario The New York Times como uno de los diez mejores libros de terror editados en inglés. Además, cuenta con el reconocimiento de la Legislatura porteña, que la declaró de Interés para la Cultura.

La trama sigue a Álvaro y Alicia, una pareja cuya travesía en una cupé Chevy se interrumpe en un pueblo llamado Los Huemules. A partir de allí, se despliega una narrativa de ritmo acelerado y atmósferas opresivas. Abrevaya estará acompañado en la mesa por Fernando López y Rossana Nelli, con la presentación de Gastón Tremsal.

Danza y música en el Teatro Comedia

¿Qué distancia hay entre lo que tocamos y lo que solo alcanzamos a sentir? El próximo viernes 6 (20:30) y sábado 7 de marzo (a las 18), el Teatro Comedia recibe a Leve, una obra que explora esa frontera difusa a través de la danza contemporánea y la música coral. Bajo la dirección de Cristina Gómez Comini (Danza Viva) y Camilo Santostefano (12 de Cámara), la obra traduce al escenario The Sacred Veil, del compositor Eric Whitacre.

“La idea de un velo que separa los mundos se materializa en un elemento escultórico que une y divide a la vez”, explica Gómez Comini sobre esta metáfora visual de la trascendencia. Así, en el escenario, doce voces, piano y violoncello dialogarán con cuatro bailarines para narrar el ciclo de la vida. Las entradas ($19.000) ya están a la venta en boletería del teatro y Ticketek.