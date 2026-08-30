La tapa del Diario PERFIL del domingo 30 de agosto de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.169 del Diario PERFIL, de este domingo 30 de agosto de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

El BCRA podrá tomar los dólares de los ahorristas para garantizar deuda. Si el Senado aprueba la nueva Carta Orgánica del Banco Central, con media sanción de Diputados, habilitará al Tesoro a utilizar activos de la institución –incluidos dólares depositados– como garantía para colocar deuda, replicando el esquema que en 2024 se aplicó con el oro de las reservas. La herramienta busca darle a Luis Caputo margen para afrontar el exigente cronograma de vencimientos de 2027, que ya suma unos US$ 21.000 millones.

Los campeones de las licitaciones de rutas de Milei. Los primeros 9.000 km de tramos viales fueron concesionados y ya hay claros ganadores que se quedarán con la facturación más jugosa por el cobro de peajes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Compañía de alimentos cuestionada. La empresa que denunció Pettovello y contrató Karina.

Ante 2027 Caputo activa su propio 'Plan Platita' y busca recuperar los salarios.

Santilli: semana frenética de reuniones con miembros del Gabinete y dirigentes del PRO.

Delcy Rodríguez le agradece a Trump luego de un acuerdo por el petróleo.

Lugones. El ministro de Salud está en el centro de una tormenta, cuestionado por el tema fentanilo y la crisis en el PAMI.

Reforma tributaria. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, se reunió con la UIA y planteó la necesidad de un cambio de matriz.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Brian Judge, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California.

Narcos. Un mapa del horror descubierto en el subsuelo mexicano: hallan 4.000 fosas clandestinas con más de dos décadas de historia.

La película sobre Barreda pone foco en los aspectos más oscuros del caso.

Las Leonas lograron una nueva hazaña: ganaron el Mundial 2026 de Hockey.

Escriben en esta edición:

Calvo, Fara, Castro, Ferreyra, Heller, Onaindia, Sinay, Broder, Menéndez, Lloret, González y J. Fontevecchia.



HB