La "vacuna vegetal" tiene un 71% de eficacia contra el Covid-19 y 75,3% contra Delta

La vacuna desarrollada por las compañías Medicago y GlaxoSmithKline (GSK), conocida como "vacuna vegetal" contra el Covid-19, mostró una eficacia del 71% en la prevención de la enfermedad leve y sintomática, de un 100% a la hora de reducir hospitalizaciones y muertes, y de un 75,3% contra la variante Delta del covid.

Así lo informó la compañía canadiense, en base a los resultados del ensayo clínico de fase 3. Del estudio randomizado y doble ciego (es decir, que ni el paciente ni el médico sabe si se está aplicando la vacuna o el placebo) participaron 24.134 personas mayores de 18 años en diferentes ciudades de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Para todas las variantes del Covid-19, la tasa de eficacia general de la vacunas fue del 71%. Y demostró “una eficacia del 75,3% contra Covid-19 de cualquier gravedad para la variante Delta dominante a nivel mundial. La eficacia fue del 88,6% frente a la variante Gamma", informó la compañía mediante un comunicado.

We've released the interim results of our Phase 3 trials. For more on this announcement, please visit our website https://t.co/RPl0Onls7B pic.twitter.com/lU2Fpi84uj