Lanata trató de "boludo" a Victor Hugo Morales por una editorial sobre Alberto Fernández

El periodista Jorge Lanata apuntó contra su colega, Victor Hugo Morales, por una columna de opinión en la que habló de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos que generaron polémica. “¿Se puede ser tan boludo?”, planteó Lanata.

En una editorial de su programa de radio, que se emite por AM750, Victor Hugo le dio la razón a la oposición por sus críticas al oficialismo, al tiempo que buscó desligar en parte al presidente Alberto Fernández del evento.

En respuesta a esto, el conductor de Radio Mitre lo mencionó en un segmento de su programa PPT (El Trece), denominado "El boludo de la semana". “El boludo de la semana es Victor Hugo Morales, porque hizo una columna, nobleza obliga dijo ‘esta vez tienen razón’ sobre la oposición pero igual con su corazoncito, con cierta ingenuidad, trató de justificarlo a Alberto (Fernández) a pesar de todo”, dijo el conductor.

Jorge Lanata criticó la "fiesta de la casta" de Alberto Fernández: "La palabra del Presidente ya no existe más"

El pasado viernes, Victor Hugo había dicho: “Esta vez tienen razón. Esta vez no se les puede decir absolutamente nada. Son jugadores muy bravos, atrozmente dañinos, que están buscando siempre la famosa quinta pata al gato”. Y sumó: “Bueno, hubo una quinta y una sexta pata cuando consiguieron esa foto, en la que se nota que al presidente le dijeron ‘pasá a saludar’”.

Para Morales, el jefe de Estado “venía de costado y se sumó en un determinado momento” al festejo, donde se reunieron una decena de personas durante el aislamiento obligatorio. “Me da la impresión por la foto que el lugar que él ocupa, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento”, planteó.

Sobre este punto, el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina expresó: “¿Hacía falta decir que venía de costado? No venía de costado”. Y finalizó: “Víctor Hugo querido, cariño, ¿se puede ser tan boludo?”.

Qué dijo Jorge Lanata sobre el festejo en Olivos

"No fue un error. Un error es otra cosa, es cuando querés hacer algo y te equivocás en hacerlo así. No fue culpa de Fabiola. En todo caso, no solo de ella, no era una fiesta sorpresa", dijo el conductor en su editorial, y desvinculó a la Primera Dama de la absoluta responsabilidad de organizar su fiesta de cumpleaños.

En palabras de Lanata, "se creen parte de una casta superior y creen que pueden hacerlo". "La impunidad y los privilegios han consolidado a los políticos en una casta. Esa casta puede festejar su cumpleaños en pandemia sin preocuparse si está bien o mal. Lo hacen porque creen que les corresponde", consideró.

En ese marco, Lanata opinó que la palabra del presidente "ya no existe más", y concluyó que la manera de recuperar su autoridad sería si decide "afrontar las consecuencias de sus actos".