Jorge Lanata criticó la "fiesta de la casta" de Alberto Fernández: "La palabra del Presidente ya no existe más"

Jorge Lanata realizó un duro editorial por la foto del festejo en la Quinta de Olivos y sostuvo que tanto el presidente, Alberto Fernández, como la primera dama, Fabiola Yañez, lo llevaron adelante porque "ellos se creen mejores que nosotros". Además, el periodista caracterizó el gesto como parte de una casta política y habló de impunidad y privilegio.

La fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez y Alberto Fernández que sucedió en la Quinta de Olivos mientras regía la cuarentena estricta durante 2020 continúa con sus réplicas mediáticas y judiciales, mientras parte de Juntos por el Cambio planea llevar al mandatario a un juicio político. En esa línea, Jorge Lanata criticó al Presidente por la foto que la periodista Guadalupe Vázquez dio a conocer la semana pasada y sostuvo que su palabra perdió peso específico.

"No fue un error. Un error es otra cosa, es cuando querés hacer algo y te equivocás en hacerlo así. No fue culpa de Fabiola. En todo caso, no solo de ella, no era una fiesta sorpresa", comenzó el conductor, que desvinculó a la Primera Dama de la absoluta responsabilidad de organizar su fiesta de cumpleaños.

Es que el pasado viernes en un acto en Olavarría, Alberto Fernández develó que fue su pareja quien armó el festejo y que no debió haberse hecho. En su alocución, Lanata continuó preguntándose el por qué del armado del festejo mientras el país transitaba los primeros meses de la pandemia con cierres estrictos y retos públicos del jefe de estado.

En esa línea, el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina mencionó que "se creen parte de una casta superior y creen que pueden hacerlo". Luego, empezó a esbozar la idea de casta política, privilegios e impunidad anclando el cumpleaños en Olivos con el denominado "vacunatorio VIP", un hecho que terminó con la salida del ministerio de Salud de Ginés González García.

"Ellos se creen mejores que nosotros", criticó Lanata. "Son personal esencial, ellos son los del Vacunatorio Vip con certificado falso de personal de salud, como Zannini", sostuvo el conductor de PPT, y agregó que "Ellos son los que vacunaron primero a sus familiares".

"La impunidad y los privilegios han consolidado a los políticos en una casta. Esa casta puede festejar su cumpleaños en pandemia sin preocuparse si está bien o mal. Lo hacen porque creen que les corresponde", comenzó describiendo el periodista sobre la definición de casta política.

Sobre esto, definió que "Fue una fiesta de la casta" y agregó que ​"Les preocupa lo que llaman 'la antipolítica' y nadie desprestigia más a los políticos que los políticos mismos".

Jorge Lanata sobre la fiesta en Olivos: "Debe tener una consecuencia"

Luego, Lanata se endureció al pedir un castigo para Alberto Fernández por haber desobedecido las propias restricciones que el impuso desde el ejecutivo.

"No alcanza con pedir disculpas. La condena por violación de cuarentena es excarcelable y nadie pretende tampoco que vaya preso por esto, creo que fue Martín Lousteau quien propuso una probation, un laburo social, por ejemplo. Pero lo importante frente a esto es que tenga alguna consecuencia. Si alguien hizo algo mal, debe tener una consecuencia", sostuvo el periodista.

"Si esta causa termina en un juez venal y se disuelve entre los cajones de Tribunales, la casta va a reafirmar lo que cree sus derechos", justificó Lanata.

Por último, sostuvo que "La palabra del presidente ya no existe más", y concluyó diciendo que la manera de recuperar su autoridad sería si decide "afrontar las consecuencias de sus actos".

GI/FF