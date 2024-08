El senador cordobés y jefe del bloque del PRO en la Cámara Alta, Luis Juez, realizó declaraciones tras la sanción del proyecto de recomposición de jubilaciones, que ya tenía media sanción de Diputados. "Yo tengo una responsabilidad y es la que expresé ayer con mi mano levantada. Mi respuesta es la que tuve ayer. Yo ratifico que en este país hay un sector que está marginado, destruído y empobrecido producto de políticas populistas que son los jubilados, y la prueba es absolutamente evidente".

El proyecto fue aprobado con 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general; y en particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios, tras lo cual el Poder Ejecutivo ya anunció que lo vetará: "El proyecto aprobado hoy por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno", señaló un comunicado de la cuenta Oficina del Presidente cerca de la medianoche del jueves, indicando que "el Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará".

"El voto nuestro claramente apunta a no desfinanciar el presupuesto del Estado, apunta a no generar un quebranto en las finanzas públicas, pero también claramente definir que ese sector necesita de alguna manera, como el Estado lo establezca, un nivel de prioridad para los jubilados que están absolutamente por debajo de la línea de la pobreza, dijo Juez y agregó: "Yo respondo por mi conducta, yo no trato de hacerme cargo de la conducta de otro. No es mi responsabilidad. Yo sostengo que los jubilados es el sector más desprotegido . Sobre la decisión de Mauricio Macri de acompañar el veto presidencial: "que cada uno se haga cargo de las decisiones que toma"

Qué dijo Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri hizo público su apoyo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar las reforma jubilatoria votada en el Senado. "Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei", escribió en X esta mañana del viernes.

Apuntó contra quienes votaron la reforma. "La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción", sostuvo. Cerró el posteo: "Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal".