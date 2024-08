Javier Milei ratificó que vetará la reforma jubilatoria si la aprueba el Senado

El presidente Javier Milei ratificó que vetará la Reforma Jubilatoria que está debatiendo el Senado en estas horas, si se convierte en Ley,

En su agitada actividad en redes sociales, el primer mandatario replicó un mensaje del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, quien aseguró que el gobierno no cederá el equilibrio fiscal, al que considera "la columna vertebral del plan económico".

Puntos fundamentales de la Reforma Jubilatoria que debate el Senado y tiene media sanción en Diputados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Todo lo que ataque eso se va a vetar. El "costo político" no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales", aseguró Lanari en su cuenta de X, mensaje que fue replicado rápidamente por el presidente de la Nación.

El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El "costo político" no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales... — Javier Lanari (@javierlanari) August 22, 2024

Vale recordar que el 5 de junio pasado, cuando la reforma jubilatoria se aprobó en Diputados, el presidente dejó en claro que la vetaría porque atentaría contra el equilibrio fiscal.

"Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal se los digo yo ahora, les voy a vetar todo, me importa tres carajos", lanzó el mandatario entre sus tantas críticas a la política luego de que la nueva fórmula jubilatoria fuera aprobada en Diputados.

El Senado ya inició la sesión en que se debate la Reforma Jubilatoria

El Senado de la Nación inició en horas del mediodía el debate del proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC).

Por qué los jubilados que se incorporen en septiembre cobrarán más que los actuales

El proyecto prevé también un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.

Otro punto que contempla, es el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por eso establece que se pagarán con tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como los impuestos al cheque, Pais y el IVA.

Se trata de la iniciativa que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados con dos tercios y por la cual el presidente Javier Milei ratificó que, de sancionarse, la vetaría.

lr