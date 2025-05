Mauricio Macri, con todo contra Javier Milei: "Está destruyendo el valor de la palabra presidencial"

El expresidente Mauricio Macri lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por sus dichos tras el fracaso del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, y lo acusó de estar "destruyendo el valor de la palabra presidencial", en medio de cuestionamientos a su entorno más cercano y su enfrentamiento con el periodismo.

En declaraciones a Radio Mitre y acompañado por la candidata de Pro en la Ciudad, Silvia Lospennato, el expresidente profundizó su distanciamiento con Javier Milei y apuntó directamente contra el mandatario libertario por sus críticas posteriores a dirigentes del PRO, en lugar de responsabilizar a los senadores misioneros que, según Macri, cambiaron su voto a último momento.

El expresidente cargó contra la cúpula libertaria por los ataques a Lospennato, a quien Milei calificó de “mentirosa”: “El nivel de agravios hacia Pro y hacia Silvia [Lospennato] es inaceptable".

Para Macri, el Presidente debió dirigir sus críticas hacia el exgobernador de Misiones Carlos Rovira y los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes votaron en contra del proyecto, en vez de atacar a sus propios aliados.

“En todo caso, si los traicionaron los misioneros, los agravios tendrían que haber sido para Rovira y los misioneros, los insultos deberían haber sido para aquel lado”, expresó en Radio Mitre, a la vez que deslizó que Milei tendría que haber planteado que nadie en nombre suyo llamó a Rovira, después de que el líder de la política provincial les dijo a los suyos que le llegó un pedido del Presidente para que se cayera ficha limpia.

A pesar de las fricciones que se recrudecieron en estas últimas horas, Macri no descartó converger pero puso condiciones: dijo que espera que Milei “rebobine” para así poder “empezar todo de vuelta”, aunque supeditado a un cambio de actitud por parte del Presidente. “Esperaremos al 18 y nos trataremos de sentar a ver si en un tono de respeto...”, deslizó, en referencia a las elecciones porteñas del 18 de mayo, donde ambas fuerzas compiten por separado.

El expresidente también criticó la supuesta falta de información en el entorno presidencial, afirmando que Milei “ni sabe a quién le dan ATN” y que repite datos erróneos sin verificar.

“Me preocupa que nadie cuide al Presidente. Él no tiene acceso a toda esa información, por el modo de manejarse no está en el día a día de la gestión y del partido, y no le informan correctamente. Me entero por Silvia que dijo que no le dieron ATN a Misiones... Como él ni sabe a quién le dan ATN va y lo repite, porque alguien le dice que tiene que decir eso, cuando está en el informe del jefe de Gabinete que fue así [como dijo Lospennato]”, señaló Macri y ahí marcó: “Hay gente que no lo cuida. Está destruyendo el valor de la palabra presidencial. En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial de una forma gravísima”.

También cuestionó duramente a Karina Milei y al estratega Santiago Caputo por no cuidar al jefe de Estado. “A él no lo cuidan porque no puede haber dicho la cantidad de falsedades que dijo como argumento de todo este proceso”, insistió.

“Uno tiene un montón de gente que prepara informes y uno elige, descontando que tu equipo te saca datos verdaderos”, señaló, con base en su trayectoria frente a la Casa Rosada, y volvió a llamar “triángulo de plomo” al “triángulo de hierro” de Milei, conformado por su hermana y el asesor Caputo.

“Armaron un partido político con reconvertidos kirchneristas en casi todos los lugares del país", dijo Macri, contra Karina Milei y Santiago Caputo, quien en las últimas horas a través de la cuenta que se le atribuye (@MileiEmperador) denostó a Macri por supuestamente “operar” en contra de ficha limpia y así lograr una “victimización” de Lospennato, para que quede mejor posicionada en la pelea porteña.

Por último, Macri se refirió a los ataques del Presidente contra la prensa. “No pierdas energía ahí, Javier”, le aconsejó y habló de una “obsesión” de Milei con los periodistas. “Con eso está escalando a niveles que no es posible, está escalando a un nivel que no es bueno”, consideró.

