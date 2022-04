Así es Georgetown, la universidad que formó a Clinton y Felipe VI, y donde Macri dará conferencias

El martes 19 de abril a las 17 horas en punto, Mauricio Macri comenzará a dar su charla sobre liderazgo, pero la cita no es en el CCK de Buenos Aires sino en Washington, y más precisamente, en el Instituto de las Américas de Georgetown University.

Durante 90 minutos será el protagonista de la Sala Intercultural que funciona en el 7º piso del edificio de la calle 37, en Washington.

El Rey Felipe VI de España y Bill Clinton, dos ex alumnos que se reencontraron en Georgetown University.

Bill Clinton da una conferencia en Georgetown. Henry Kissinger y Madeleine Albright, fueron profesores.

Allí, en la universidad católica más antigua de Estados Unidos, Mauricio Macri responderá: “¿Los líderes nacen o se hacen? Cómo se aprende a liderar?” Y el Instituto de las Américas promociona esta iniciativa como “evento destacado”.

Más aún, la disertación del líder de Cambiemos continuará al día siguiente en torno al tema “¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan quienes pretenden transformar un país?”

Mauricio Macri, conferencista

Mauricio Macri, docente universitario y conferencista.

El Instituto de las Américas es uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad de Georgetown, la casa de estudios en donde se formaron, al menos en las lides políticas, pilares y figuras destacadas del mapa geopolítico actual: por ejemplo, el ex presidente Bill Clinton; el actual Rey de España, Felipe VI; Abdalá II de Jordania, actual rey de ese país; Adel al Jubeir, actual Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita; Iván Duque Márquez, actual presidente de Colombia.

En Georgetown University estuvo también el actor Bradley Cooper, que pasó por la escuela Mask and Bauble Dramatic Society, el grupo de teatro universitario más antiguo de Estados Unidos. Cooper integró también el equipo de remo de los Georgetown Hoyas y realizó un viaje de intercambio hacia Aix-en-Provence, que lo retuvo seis meses en Francia. Finalmente, el protagonista de Nace una estrella (2018) se graduó con honores en 1997.

Georgetown University, sello jesuita

Felipe VI, actual Rey de España, estudió Política Internacional en Georgetown University, como su primo Pablo de Grecia.

Cuando en París, los revolucionarios tomaban la Bastilla, John Carroll, el primer obispo católico que tuvo Estados Unidos, fundó la Universidad de Georgetown.

Desde el principio, Georgetown pertenece a la Compañía de Jesús, la centenaria orden religiosa que fundó, en 1534, el sacerdote español Ignacio de Loyola, quien luego trajo a América un baño de respeto y humanismo al proceso colonizador.

El actor y productor Bradley Cooper se graduó con honores en la prestigiosa universidad jesuita.

Georgetown University es una de las 28 instituciones educativas que la Compañía de Jesús dirige en Estados Unidos.

Allí funciona un College; hay 4 facultados de pregrado (Enfermería y Ciencias de la Salud, Medicina, Derecho y Educación); y se cursan tres escuelas de posgrado: la Escuela Robert Emmett McDonough de Dirección de Empresas, la Escuela Edmund A. Walsh de Servicio Exterior, y la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias.

Mauricio Macri, tras Bill Clinton

La universidad se fundó en 1789. Hoy tiene galería de arte, cuatro templos religiosos, equipo de remo, basebol, retiros, etc.

Pasar por los claustros de Georgetown University no es poca cosa, sobre todo en cuestiones de política internacional ya que la maestría de servicio exterior que la Escuela Edmund A. Walsh está rankeada hoy en día en el primer puesto internacional, según la revista especializada Foreign Policy. Puede accederse al Master in Science in Foreign Service (MSFS) con el pago de una matrícula de US$ 57,928 al año, más US$ 17.000 en cuarto y comida.

Cabe señalar, a quien interese, que la universidad jesuita tiene también una sede en Doha, capital de Qatar (Georgetown University in Qatar o GU-Q) en donde se puede cursar un programa de Pregrado de Política Internacional que dura 4 años, el Bachelor of Science in Foreign Service (BSFS).

Jesuita, pero con templo, mezquita y Yogi Center

Bradley Cooper estuvo en Mask and Bauble Dramatic Society, el grupo de teatro universitario más antiguo de Estados Unidos.

Pese a su sello jesuita, Georgetown University hace mucho hincapié en su identidad de apertura religiosa. De hecho, los alumnos cuentan con una capilla católica, una cripta ortodoxa griega, una mezquita, y una sinagoga judía.

Más aún, cada martes, en el Chaplain’s Tea, los estudiantes de todos los credos pueden compartir un té en el Healy Hall, sea cual fuere su fe.

Si alguien quiere meditar o convertirse en Yogi tampoco tiene porqué renunciar a su anhelo mientras cursa en esta universidad de Washington: el Centro de Meditación John Main abre de 9 a 17 hs todos los días. Como si fuera poco, a 75 minutos de Washington, en Bluemont, la universidad tiene un centro de retiros espirituales: The Calcagnini Contemplative Center (CCC), con magníficas vistas al Shenandoah Valley.

Instituto de las Américas, en Georgetown

Bradley Cooper ganó medallas en el club de remo y varios deportistas de NBA también salieron de Georgetown.

El Instituto de las Américas es una de las 10 “iniciativas” que la universidad jesuita desarrolló para subrayar su interés en una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Otros Institutos de Georgetown trabajan en el Diálogo de Temas Globales entre Estados Unidos y China, el Estudio de la Migración Internacional, la Red de Desafíos Económicos Globales, el Pensamiento Social Católico y la Vía Pública, la Salud Mundial, India, etc.

Con buena billetera, la Universidad de Georgetown es el lugar soñado para ahondar sobre los problemas del mundo actual o incluso, dar conferencias sobre liderazgo.