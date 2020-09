Maestras de 80 años aprendieron a usar zoom para poder recordar a Sarmiento

Aunque algunos puedan suponer que la tecnología es una cuestión generacional, un grupo de docentes de más de ochenta años, cumplieron en plena pandemia de coronavirus con lo que hicieron siempre: reunirse para celebrar el Día del Maestro. Y para lograrlo, tuvieron que aprender que era eso “del encuentro vía zoom”.

Desde hace 64 años un grupo de 20 egresadas del Magisterio se reúne cada septiembre para homenajear al primer maestro de la patria.



Este año, la pandemia no se los permitió. Sin embargo, eso no impidió que este grupo de docentes de entre 80 y 82 años recurrieran a la tecnología moderna para continuar celebrando su más profunda vocación: educar. Doblemente meritorio, ya que “Tecnología digital” no fue una de las asignaturas de su formación en el magisterio. Su actitud no tiene límites.

No mucha gente cree en los ritos. Cada vez menos. Salvo aquellos que los toman como un motivo para festejar. El Día del Amigo, Saint Patrick’s Day (sobre todo para que no falte la cerveza), Halloween y algunas otras celebraciones importadas que sobre todo estimulan el consumo y dan a los comercios una razón para seguir abriendo sus persianas.

Desde luego, en este momento en que sigue el alerta por la pandemia, la posibilidad de encontrarse cara a cara se descartó de inmediato. Y pensaron que no sería lo mismo un festejo a través de una pantalla que en el “face to face” del abrazo, el beso o el apretón de manos.

No obstante, cuando la convicción puede más que las barreras de todo tipo (edad, virus, tecnología, etc) nada puede derrotar la pasión, a cualquier edad.

Tal vez algunos lectores no hubieran apostado al final feliz de la edición 2020 de estas apasionadas de 80 plus. Y sin embargo, nuestros mayores, nuestros modelos, nuestros maestros nos vuelven a dar una lección. Mientras el 11 de septiembre pasó casi sin pena ni gloria para el recuerdo del fundador de la instrucción pública en la Argentina, aún existe gente que refuerza su compromiso con la educación. Honrar la vida, la amistad y el deseo de aprender es para todos.