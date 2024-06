La mamá de Sofía Herrera evaluó el parecido entre su hija y la del matrimonio detenido por el caso Loan

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, le puso paños fríos a la comparación que se instaló en las redes sociales entre Brisa, la hija adoptiva de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña, y su hija desaparecida en 2008. La mujer reconoció que habría un parecido entre ambas, pero también puso énfasis en la diferencia de edad, teniendo en cuenta que Sofía Herrera en la actualidad tendría 19 años y por lo tanto sería mayor que la otra joven.

También se refirió a las comparaciones que surgieron entre Carlos Pérez (el ex capitán de navío detenido por el caso Loan) y Dagoberto Díaz, señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Sofía.

Mientras continúa la búsqueda del nene de cinco años desaparecido desde el 13 de junio, surgió un inesperado vínculo con otro caso resonante: la desaparición de Sofía Herrera. Cuando los medios publicaron imágenes de Brisa, la hija del exmilitar Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava, ambos detenidos en relación al caso del niño correntino, los interrogantes sobre la identidad de la chica crecieron y dispararon todo tipo de especulaciones en torno a la desaparición de Sofía.

Loan Danilo Peña y Sofía Herrera.

Algunos usuarios de las redes sugirieron que Brisa podría ser Sofía Herrera, quien desapareció en 2008 en Ushuaia. Otros incluso pusieron el acento en el supuesto parecido entre Pérez y Dagoberto Díaz, el principal sospechoso en la desaparición de Sofía. Ante estas conjeturas, María Elena Delgado, la mamá de Sofía, salió a aclarar la situación en diálogo con TN.

“Supuestamente esta chiquita [Brisa] tiene 14 años, y si es así no puede ser nunca Sofi porque ella tiene 19”, afirmó Delgado, rechazando la idea de que Brisa sea su hija.

A la luz de esta nueva hipótesis, Delgado subrayó que Sofía es más "morochita" que Brisa y remarcó la diferencia de edad entre ambas. No obstante, la Justicia indagará al respecto para corroborar fehacientemente la edad de Brisa, más allá de las versiones de la familia que la adoptó.

“Dicen que ahora la chica tiene la cara hinchada porque le están saliendo las muelas de juicio, pero supuestamente salen más de grande. La realidad es que no sabemos, yo me contacté con la fiscalía enseguida cuando me empezó a llegar todo esto. Soy yo la que lleva adelante siempre las sospechas, recabo todo y les mando”, explicó durante la entrevista en TN.

"Por la edad no podría ser mi hija", observó la mamá de Sofía Herrera

En diálogo con América tuvo declaraciones similares cuando fue consultada por la apariencia de Brisa y Sofía.

"La verdad que es increíble el parecido con otra hija (Giuliana, que tendría la misma edad que la hija adoptiva de los detenidos)", admitió, pero de inmediato recordó que por la diferencia de edad, no podría tratarse de su hija. "Por la edad no podría ser nunca mi hija, porque ella tiene 19 años y esta chica [Brisa] tiene 15 o 16 años".

Con respecto al paralelismo entre Pérez, hoy detenido por el caso Loan, y José Dagoberto Díaz Águila, la mujer reconoció que le llamó la atención, aunque advirtió que por el momento para la Justicia "no hay nada firme sobre eso”.

"Salió en un diario de acá de la provincia, que esa persona (detenido por el caso Loan) se jubiló acá, estoy pidiendo a la justicia a ver qué surge de la investigación", señaló sobre Carlos Pérez, el detenido por la desaparición de Loan.

La madre de Sofía comentó que ha recibido numerosos mensajes tras la aparición de estas especulaciones en redes sociales, algunos acusándola de no querer investigar porque habría vendido a su hija.

Delgado asegura que la Justicia está revisando esta nueva pista que surgió mientras se investiga la desaparición de Loan. “Se va a trabajar sobre esto”, aseguró, reiterando que la edad hace que sea prácticamente imposible que Brisa sea Sofía. “Mi hija más chica tiene 15 años porque yo estaba embarazada de ella cuando pasó lo de Sofi”.

