Caso Loan: qué se sabe sobre el viaje de dos detenidos a Chaco y el almuerzo al que "no fueron invitados"

La defensa de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los sospechosos imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, rechazó las acusaciones que recaen sobre la pareja y afirmó que su viaje a Resistencia, la capital de Chaco, fue para comprar una casa rodante y realizar una visita médica. Ambos están siendo investigados como posibles coautores del delito de captación de personas con fines de explotación agravado y el abogado que los representa, Ernesto González, señaló que están "muy preocupados" por la desaparición del niño de 5 años.

González advirtió que sus defendidos, ex capitán de navío y la ex funcionaria municipal detenidos hace una semana, fueron "a Chaco a comprar una casa rodante” y también para asistir a una consulta médica de la mujer.

Tanto Caillava como Pérez participaron el 13 de junio en el almuerzo que tuvo lugar en la casa de Catalina Peña (la abuela del joven), donde Loan fue visto por última vez.

A propósito de su presencia en el almuerzo, el papá del joven, José Peña, afirmó que no habían sido invitados a la casa de su mamá y que cayeron de manera sorpresiva, llevados por iniciativa de su hermana, es decir, la tía de Loan.

Dicha versión es rechazada por la defensa del matrimonio, al mismo tiempo que cuestionan la reconstrucción por parte de los fiscales, por tratarse a su entender de un relato "genérico y poco preciso", donde no es posible determinar con exactitud la participación de los imputados en el hecho.

Hasta el momento, la Justicia sospecha que el ex marino y la exdirectora de Producción serían los cabecillas de la organización que secuestró al niño de 5 años para ingresarlo en una red de trata.

De hecho, la situación del matrimonio se complicó de acuerdo con las últimas indagaciones, ya que trascendieron archivos cercanos a la fecha de la desaparición que comprometen a la funcionaria y al excapitán de la Armada. Fue el 14 de junio, un día después de que Loan desaparezca, cuando el Ford Ka de María Caillava y Carlos Pérez quedó registrado en el ingreso a Resistencia.

Los perros detectaron un alto porcentaje de rastros de olor de Loan dentro del vehículo y tras la viralización de las imágenes se comprobó que en la noche del 14 de junio ambos estuvieron en el departamento que Pérez alquila junto a su esposa en Resistencia.

Sin embargo, el letrado que defiende al matrimonio, Ernesto González, planteó que el viaje a Chaco tuvo que ver con la compra de una casa rodante y con una consulta médica de la mujer.

En declaraciones a NA, el abogado dijo que la pareja fue al médico "porque Caillava tiene problemas de salud, y compraron la casa rodante. Fueron en el auto para no gastar tanta nafta con la camioneta. Cualquiera de los dos les servía para ir hasta Chaco. Necesitan tiempo para calmarse, ayer vivieron muchas tensiones y no podían dar un testimonio claro”.

Consultado por La Nación, el letrado agregó que sus defendidos le dieron un panorama de lo ocurrido el 13 de junio y que ambos "mostraron su preocupación por Loan preguntándome si lo habían encontrado y me dijeron que colaborarían con la Justicia en todo momento. Por otro lado, me manifestaron que Carlos [Pérez] tiene problemas de salud [presión arterial] y que debía tomar sus medicamentos, los cuales hasta el día de hoy, 25 de junio, no se los han facilitado, pese a haberlo informado a las autoridades policiales y a los fiscales intervinientes”.

A su vez, González rechazó los planteos de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, quienes al día de la fecha consideran a Pérez como "cerebro" del rapto y a su mujer como "su segunda".

"Tengo mis reservas en cuanto a la participación de Carlos y de María Victoria en el hecho", señaló el abogado en diálogo con La Nación.

Asimismo, consideró que dicho planteo es "genérico y poco preciso" y que dadas las condiciones no es posible determinar "la forma exacta en la que supuestamente intervino cada uno de los imputados, traduciéndose en la imposibilidad de que Carlos y María Victoria sean los principales responsables".

La búsqueda de Loan Danilo Peña lleva 12 días y a esta altura de la investigación hay seis detenidos, cinco de los cuales participaron en el almuerzo donde el niño fue visto por última vez, en la casa de Catalina Peña, la abuela de la víctima.

Qué dijo el papá de Loan sobre el almuerzo

José Peña, el papá de Loan, declaró en C5N que Carlos Pérez y María Victoria Caillava no estaban invitados al almuerzo donde desapareció el joven. De acuerdo con su versión, ambos se presentaron "de sorpresa" por iniciativa de la tía del niño, Laudelina.

"Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá", precisó el padre del niño desaparecido.

De acuerdo con esta versión, Loan y su papá también asistieron de manera imprevista a la casa de la abuela. "Llevame, llevame", habrían sido las palabras del pequeño, según el relato de su papá.

"Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé", detalló José Peña.

CA/ED