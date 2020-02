Marcos Galperin abandona el día a día de Mercado Libre en el país y se va a Uruguay

por Jairo Straccia

A veces una decisión empresarial puede ser el reflejo de un cambio de época. Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, la mayor empresa argentina según su valor de casi US$ 40 mil millones en la bolsa de EE.UU., dejará de manejar el día a día del negocio en el país y pasará a ser CEO a nivel regional, para lo que se mudó a vivir a Uruguay.

Aunque la compañía presentó su reemplazo por Juan Martín de la Serna como un “cambio formal”, el ejecutivo de 48 años que apoyó a Juntos por el Cambio al punto de ser fiscal electoral en las últimas elecciones decidió, a dos meses del nuevo gobierno y en medio de cruces y denuncias judiciales, mudar su residencia física y fiscal al exterior.

“El cambio en la sociedad no tiene que ver con el gobierno”, afirma De la Serna. “Marcos volvió a vivir en Uruguay, donde ya ha vivido mucho tiempo, y desde ahí liderará la empresa y viajará por los países”, abundó. Con 53 años, De la Serna será quien desde ahora participe activamente de la gestión, dé notas en los medios y mantenga reuniones con los representantes del Gobierno. La silla de Galperin en el directorio del grupo en la Argentina será ocupada por el brasileño Stelleo Tolda, que maneja el negocio en Brasil, donde hoy generan más del 60% de los ingresos.

Roces. Han sido dos meses de gestión del Frente de Todos que confirmaron algunos de los peores temores que asaltaron a Galperin cuando, después de las primarias, se reunió con el entonces candidato a presidente Alberto Fernández. El Gobierno puso en stand by la nueva ley de economía del conocimiento, justamente para no beneficiar a las grandes compañías como Mercado Libre. “Sería un error si fuera así”, dice el nuevo presidente, que aspira a que traten de hacer “sintonía fina”. Además, el Banco Central viene tomando medidas que emparejan ventajas de la fintech de mayor crecimiento, Mercado Pago, respecto de los bancos tradicionales, que además preparan su propia app de pagos con QR. Esto, en un contexto donde figuras del oficialismo como Juan Grabois agitan que Galperin se enriqueció gracias a favores del gobierno anterior, que sí tenía al “unicornio” como uno de sus referentes. El ex presidente Mauricio Macri, de hecho, compartía actos en la organización proemprendedora Endeavor o inaugurando sus flamantes oficinas en Saavedra, en junio pasado.

En este contexto, el avance en los últimos días de una causa judicial impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto uso de información privilegiada en la operatoria del fondo de inversión de Mercado Pago, que vendió títulos de deuda el año pasado poco antes de que el Gobierno decidiera no pagarlos (ver aparte), pudieron ser la gota que rebasó el vaso. En su momento la empresa dijo que se defendería “de manera vigorosa”. El 4 de febrero Mercado Libre decidió el cambio societario, que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Galperin ya estaba instalado en Uruguay.

El caso de Galperin no es el único de empresarios que e radican del otro lado del Río de la Plata. Muchos buscan beneficiarse de la menor carga impositiva, las alicuotas más bajas de Ganancias y el cero impuesto al patrimonio para los bienes en el exterior. Por otro lado, el empresario y su esposa ya cedieron un 9% de las acciones de Mercado Libre al Galperin Trust en Nueva Zelanda, un fideicomiso fuera del alcance tributario en beneficio de sus hijos y sus padres, en una estructura que incluye otras dos firmas: Meliga LP y la fundación Volorama Stichting, en Holanda.