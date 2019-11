Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre: "Las grandes crisis nos ayudaron"

Marcos Galperín, el empresario más exitoso de la Argentina en la última década, le concedió una entrevista a Jorge Fontevecchia en el marco del ciclo televisivo Periodismo Puro, que se emite por el canal de aire Net TV. En uno de los fragmentos de la nota, el creador de Mercado Libre se refirió a la importancia de no dilapidar dinero en las épocas de vacas gordas: "En nuestra historia sucedió que las grandes crisis nos ayudaron, porque nuestros competidores gastaron todos sus recursos en las buenas. Cuando venían las malas, no tenían nada. Nosotros, en las buenas, estábamos enfocados en desarrollarnos, en nuestro producto", destacó el empresario.

—¿Internet facilitó la internacionalización al vencer las distancias?

—Somos líderes en Colombia, en Chile, en todos los países de América Latina donde operamos. Ahora tengo relaciones con empresarios y demás en muchos lugares de América Latina, pero sigo siendo un desconocido. Originalmente no teníamos ventajas competitivas para ganarles a los hijos de los grandes empresarios brasileños y mexicanos y colombianos y chilenos.

—En otra actividad te hubiera sido mucho más difícil entrar en esos mercados.

—En ese sentido, Internet fue mucho más meritocrático. También hay una cosa que quiero destacar, porque es importante y sirve como ejemplo: contamos con una Ley de Software desde 2004 y fue aprobada en la gestión de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna de ministro de Economía. Una ley que reduce el impuesto a las ganancias y las cargas laborales. Te baja el costo de tener empleados. No te da subsidios: si vos sos una empresa ineficiente, no tenés ningún beneficio. Solamente tenés beneficio si ganás dinero. Cristina Kirchner la renovó por cinco años. En 2019, Mauricio Macri no solamente la renovó sino que la amplió a todo lo que se llama el sector del conocimiento. Si en el sector del conocimiento se generase en los próximos 15 años lo mismo que sucedió en los últimos 15 en el sector del software, Argentina va a generar millones de empleo inclusivo. El 43% de nuestros empleados son mujeres. Empresas que no contaminan, que generan mucho valor, que pagan sueldos muy altos. Es muy bueno que mantengamos estas políticas de Estado que funcionan bien. Empresas que tal vez no se generaron por eso, pero sí crecieron muchísimo más. Tenemos el 19% de nuestros ingresos y más del 50% de nuestros empleados en Argentina. Sin dudas, esa ley tiene una influencia en esto. Lo mismo sucede con Globant y con muchas de estas otras empresas.

—Mercado Libre se fundó en 1999 con 7 millones de dólares en medio de la recesión de los países emergentes y salió a la Bolsa en Estados Unidos contemporáneamente a la crisis de las hipotecas.

—Nosotros siempre tuvimos mala suerte para estas cosas. El día que nosotros salimos a la Bolsa, fue la segunda vez en la historia desde el ataque a las Torres Gemelas en que el Banco Central Europeo y el japonés juntos tuvieron que intervenir para dar liquidez. Justo ese día salimos nosotros (se ríe).

—¿Los momentos turbulentos te motivan más?

—En nuestra historia sucedió que las grandes crisis nos ayudaron, porque nuestros competidores gastaron todos sus recursos en las buenas. Cuando venían las malas, no tenían nada. Nosotros, en las buenas, estábamos enfocados en desarrollarnos, en nuestro producto. Cuando venía la mala y nadie tenía capital, teníamos toda la plata en el banco. Pudimos invertir y acelerar, digamos.

