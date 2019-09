Hugo Sigman: "Me llamó Galperin y me dijo que estaba preocupado por su futuro"

Hugo Sigman, empresario farmacéutico y fundador del Grupo Insud, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro. Sigman habló sobre la situación de las compañías en el país, y se refirió a cómo cree que sería un gobierno de Alberto Fernández, en caso de resultar electo en las elecciones del 27 de octubre. En ese sentido, dijo que hay empresarios que "tienen temor" a un sector del Frente de Todos, y contó cómo se gestó el encuentro entre el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el candidato a Presidente.

“Marcos Galperin es una persona que valoro mucho. Más allá de estar de acuerdo o no con su visión política, es alguien muy comprometido. Se expresó y se jugó defendiendo al gobierno de Mauricio Macri. Un día me llamó por teléfono y me dijo que estaba preocupado por su futuro, que encontraba riesgos en lo que venía”, relató Sigman. Y agregó: “Mi respuesta fue que más allá de mi opinión, lo que le recomendaría es que se siente con Alberto Fernández”.

Luego, contó que se contactó con el diputado y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro, con quien tiene relación y conoce hace muchos años porque el dirigente fue compañero de uno de sus hijos en una organización estudiantil. “Lo llamé a Wado y le dije esto que te estoy contando a vos. Al rato, me llamó él y me dijo: 'Estoy aquí con Alberto. Está encantando de tener un encuentro con Marcos Galperin', detalló sobre el origen de la reunión entre el empresario y el ex jefe de Gabinete.

Consultado sobre si considera que el sector empresarial tiene temor a cómo puede ser un mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el fundador de Grupo Insud expresó: “Hay muchos empresarios con temor, especialmente a una parte del gobierno que imaginan que llegará con Alberto Fernández, en el caso de que gane las elecciones, porque aún no las ganó. Las encuestas dicen que sí, pero aún no es presidente electo. Hay un temor a esta alianza peronista que, como toda alianza, es heterogénea. Se cree que puede haber un sector que tenga una postura antiempresaria”.

Para Sigman, “el temor surge de suponer que un gobierno como el de Alberto Fernández tendrá gente que cuestione el derecho de propiedad del empresario”. Sin embargo, aclaró que “hay que pensar en lo que pasó con los empresarios durante el gobierno de Mauricio Macri”. “Macri es más que un empresario y hay muchos empresarios en la gestión pública. Esto es algo muy valorable. Y pese a todo, la relación del Gobierno con un sector del empresariado fue conflictiva”, dijo.

El trauma empresas - Gobierno

En palabras de Sigman, Alberto Fernández “cree en la economía de mercado”. “Por lo que escucho hablar a Alberto Fernández, incluso por lo que dialogamos personalmente, creo que es una persona que cree en la economía de mercado, que la riqueza depende de la existencia de empresas, al menos en una parte importante, aunque tenga un sentido de la redistribución diferente a la del gobierno actual”, sostuvo.

Lee acá la entrevista completa de Jorge Fontevecchia a Hugo Sigman.

A.G./M.C.