Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri: "No prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió"

Alberto Fernández respondió este sábado 28 de septiembre, desde Salta, al discurso que dio el presidente Mauricio Macri en su lanzamiento de campaña y le reclamó que "no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió".

El candidato presidencial del Frente de Todos encabezó un acto en el Estadio Delmi de la ciudad de Salta junto a Sergio "Oso" Leavy, diputado nacional y candidato a gobernador para la provincia, que celebrará las PASO este 6 de octubre y luego votará en las generales el 10 de noviembre. El escenario esperaba la visita de Cristina Fernández de Kirchner para presentar su libro Sinceramente, pero la expresidenta viajó a Cuba de imprevisto para acompañar a su hija Florencia Kirchner en su tratamiento médico.

EN VIVO | Junto a @ElOsoLeavy desde Salta https://t.co/uYDMsDxXnP — Alberto Fernández (@alferdez) September 28, 2019

"Acá tendría que estar Cristina", proclamó el exjefe de Gabinete promediando su discurso, y responsabilizó al Gobierno Nacional por la supuesta persecución judicial sobre la senadora nacional y su familia, además del "clima" que se vive en el país.

Por eso, el postulante presidencial se refirió a su rival y le reclamó: "Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza". Luego subrayó que "al cabo de cuatro años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles, han visto cerrar empresas en todas las latitudes". "¿Pasa todo esto y hoy el Presidente se da cuenta de que no puede pasar?", preguntó.

Fernández apuntó así al discurso que Macri brindó en Belgrano como puntapié inicial de su relanzamiento de campaña. "Sé que este último año y medio fue muy difícil, sé que la clase media hizo el mayor esfuerzo, quiero decirles que los escuché, tomé nota y entendí. Lo que viene es distinto, es el trabajo, el salario", prometió el jefe de Estado.

El dirigente peronista cuestionó la "herencia" que dejará Macri y señaló: "Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos".

"Vinieron a terminar con el cepo y nos dejaron el cepo, vinieron a terminar con el default y nos dejan default, vinieron a terminar con la inflación y la multiplicaron por dos. Esto es lo único que saben hacer", disparó el exjefe de Gabinete.

Fernández sostuvo que Argentina vive "los últimos días de un tiempo de decepción", pero prometió que en el "horizonte" hay "justicia social, la educación pública será cuidada, habrá salud pública para todos, todos recuperarán el trabajo y la Argentina crecerá".

"Les pido que me ayuden porque el país que hace falta lo vamos a construir entre todos y todas", concluyó.

FF