Mauricio Macri: "Sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver"

El presidente Mauricio Macri llegó cerca de las 18 a la estación Belgrano C del Ferrocarril General Mitre junto a Juliana Awada, con quien partió en la tarde de este sábado 28 de septiembre desde la estación Olivos. Frente a una multitud que se congregó con banderas argentinas en la plaza de Barrancas de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado brinda un discurso para relanzar su campaña en las elecciones 2019, en busca de revertir el resultado de las PASO del 11 de agosto.

Miles de personas se congregaron en el espacio público porteño, frente al recientemente inaugurado viaducto del tren que recorre la zona norte de la ciudad, al grito de "sí, se puede" y "Mauricio no se va", para apoyar la campaña de Juntos por el Cambio. El acto forma parte de una recorrida por 30 ciudades en 30 días que el candidato presidencial del oficialismo realizará antes de las elecciones generales del 27 de octubre. Antes del mandatario, pronunciaron discursos la diputada nacional Elisa Carrió, el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió desde el palco montado frente a Barrancas de Belgrano. Foto: Pablo Cuarterolo.

El presidente comenzó su alocución con un agradecimiento a los concurrentes, visiblemente emocionado, y les dijo "no están solos". "Sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver", proclamó. "Nos une cuidar la democracia, amar y querer vivir en libertad, la honestidad, querer vivir en paz, querer tener un futuro mejor para nuestros hijos, construir y no destruir, saber que existe un futuro distinto para todos, decirle no a la impunidad, que nunca bajamos los brazos", enumeró luego el dirigente. La multitud respondió repitiendo el reclamo de "justicia".

"Me llena de emoción verlos a todos hoy acá, sabiendo que no están bajando los brazos, porque sé que este último año y medio fue muy difícil, sé que la clase media hizo el mayor esfuerzo, quiero decirles que los escuché, tomé nota y entendí. Lo que viene es distinto, es el trabajo, el salario. El esfuerzo de todos no fue en vano porque empezamos a resolver problemas que arrastramos hace 70 años", continuó el dirigente oficialista. "Valió la pena si los empezamos a resolver, porque hoy estamos mucho mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer. Y además entendimos algo importantísimo: esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Y exigimos la verdad sin maquillaje, así avanza una sociedad, así avanza un país", agregó.

La masiva movilización en el barrio porteño de Belgrano. Foto: Juan Obregón.

Macri proclamó que "se puede dar vuelta esta elección, claro que se puede", en referencia a la derrota de las primarias del 11 de agosto por 16 puntos de diferencia frente a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Pero los necesito más convencidos que nunca, que todos se sumen, que cuidemos el voto, vayamos a fiscalizar, hasta las tres de la mañana", dijo a la multitud. "Y además de fiscalizar, de convencer, de invitar a las marchas, tienen que participar en las redes, sin agresión pero defendiendo nuestras ideas y nuestros valores", propuso luego.

"Empieza octubre de 2019 y en unos años sus hijos les van a preguntar 'mamá, papá, qué estaban haciendo en octubre de 2019', y ustedes les van a contestar 'estábamos haciendo patria'", bramó el mandatario, tras lo cual volvió a agradecer al público. "Voy a estar siempre para defenderlos, para que nunca más les digan que se tienen que resignar, que no se puede; vale la pena porque este es nuestro país, nuestro futuro, nuestra forma de vida; por eso les digo que sí, se puede", repitió. "Gracias a todos, los amo, los amo con todo mi corazón", concluyó.

