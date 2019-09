Frente a una multitud, Pichetto, Carrió y Larreta arengaron la reelección

Los simpatizantes del oficialismo se concentraban este sábado 28 de septiembre en en el barrio porteño de Belgrano a la espera del discurso del presidente Mauricio Macri en el lanzamiento de las marchas del "Sí se puede", la nueva modalidad de campaña de Juntos por el Cambio.

Los seguidores de Macri comenzaron a compartir en sus redes sociales imágenes de la zona de Barrancas de Belgrano, a donde Macri llegó a bordo del tren Mitre y pronunció un discurso enfocado en el objetivo de llegar a las elecciones de octubre con chances de forzar un balotaje con su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Sin la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, tomaron la palabra en primer lugar la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto y por último, antes del presidente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y .

La nueva modalidad de campaña del oficialismo apunta a recorrer 30 ciudades en 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población, lo que lo llevará próximamente a Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Mauricio Macri arengó a la militancia para que se sumen a la marcha del "Sí se puede"

La primera en hablar ante la militancia fue Carrió que sostuvo que Macri tiene la "voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio" y subrayó que "ya no es una lucha por la economía".

En su arenga a los simpatizantes del Gobierno, la diputada afirmó: "Ya no es una lucha por la economía, no se equivoquen, las luchas históricas son por la dignidad de los pueblos".

"Yo creo en Mauricio. Sé de dónde viene, los problemas que ha tenido, pero sé la voluntad inquebrantable que tiene de cambiar este país en serio", sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

Macri quiere "estar más cerca de la gente" y convocó a marchar en 30 ciudades

Inmediatamente después se sumó Pichetto y arengó de cara a octubre: La única batalla que se pierde es la que no se da. Vamos a ganar esta elección".

El candidato a vicepresidente recordó algunas polémicas frases de dirigentes que apoyan al Frente de Todos: "El doctor (Eugenio) Zaffaroni viene planteando la reforma de la Constitución. Hay algunos sectores y movimientos sociales (Juan Grabois) que nos hablan de la reforma agraria y que van a ocupar los departamentos desocupados".

"Lo que está en juego son las libertades, la división de poderes, valores importantes que se valoran mucha más cuando no se tienen", comentó, en tanto, que volvió a comparar la situación con Venezuela: "Ha perdido todo con un éxodo de 8 millones de venezolanos y con las libertades totalmente cortadas".

Por otro lado, aseguró que "se acabó el ajuste". "Los esfuerzos realizados por la clase media tienen que parar. Tenemos que poner en marcha un proceso de crecimiento, de mejoramiento del empleo, de mejor poder adquisitivo para todos los argentinos", añadió.

"Hay que recuperar la cultura del trabajo. Los planes no pueden ser para siempre", puntualizó.

"Tenemos que terminar con los mercaderes e intermediarios de la pobreza, a esos Jesús los hubiera echado del templo. Hay sectores que dicen que Macri ha trabajado y gobernado para los ricos. Durante estos 3 años y medio el gasto social de la argentina ha sido sostenido y ampliado, me pregunto quién es más sensible, esos que hablan y son comentaristas de la pobreza o este gobierno que ha ayudado a los que no tienen nada", sentenció.

Por último, convocó a otros espacios para unirse contra el Frente de Todos: "Convocamos también al peronismo del país que tiene una visión republicana y democrática que han quedado afuera de las listas del sectarismo, de la visión de izquierda del kirchnerismo, si gana Fernández gana Cristina y va a gobernar ella. La que tiene el poder en ese espacio es Cristina Fernández de Kirchner, no tengan ninguna duda.

"Convocamos a los radicales que piensan en las instituciones, a los peronistas que creen en la seguridad social, a los independientes que piensan en el futuro de sus hijos. Convocamos a la unidad nacional. Vamos a ganar las elecciones, Macri va a seguir gobernando", finalizó.

Mauricio Macri: "Sabemos que un mejor país es posible y está mucho más cerca de lo que podemos ver"

El último en hablar antes de Macri fue Rodríguez Larreta que subió al escenario junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli. "En la Ciudad llovía cuatro gotas y nos inundábamos hasta la cintura", dijo mientras la gente cantaba "no se inunda más" recordando la efusiva frase de Macri en un acto.

En ese sentido, el jefe de Gobierno recordó varias obras que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires durante su mandato y el de Macri. Larreta puntualizó en las escuelas construidas y en la seguridad.

"Salgamos a demostrar que podemos tener un país con valores, en el que se habla de la verdad. Podemos construir un país mucho mejor para nuestros hijos. Podemos y vamos a ganar la elección", enfatizó.

