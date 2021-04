Servini también tiene coronavirus: "Me dieron una sola dosis, se manejó muy mal el tema vacunas"

Luego que el presidente Alberto Fernández se contagiara de coronavirus estando vacunado, este jueves 8 de abril la que se sumó a esa lista fue la titular del Juzgado Federal N°1, María Romilda Servini, que también dio positivo de Covid-19 y en declaraciones esta tarde dijo estar "enojada, porque se manejó muy mal el tema de las vacunas", apuntando en primera instancia al Gobierno porteño, pero destacando "se lo estoy diciendo también al Presidente".

La magistrada, en diálogo con América TV, señaló que tenía turno para la segunda dosis de la vacuna Sputnik V el 26 de marzo, pero que la llamaron para decirle que ese turno quedaba suspendido. "Llamé a (Diego) Santilli y le dije si no podían hacer una excepción y darme esa segunda dosis, me dijo que se iba a ocupar, pero no me llamaron...", agregó Servini.

"Estoy sorprendida y enojada, porque yo tenía el turno para esa dosis y me lo suspendieron, el tema de las vacunas se manejó muy mal y se lo estoy diciendo también lamentablemente al Presidente", indicó Servini, apuntando a Alberto Fernández.

Servini contó estar "con cansancio y dolor corporal" en esta primera fase de la enfermedad, y señaló que más allá de su caso personal, tampoco fue vacunado "todo el grupo de gente de personal que trabaja conmigo", por lo que puso en duda que pueda cumplirse oportunamente con la fiscalización de las próximas PASO, ya que "no voy a exponer al equipo que trabaja en ese tema si no se vacuna".

Servini es oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás y desde los años '80 ejerce como magistrada del fuero federal, donde tuvo a su cargo causas de gran relevancia como el "Yomagate", el asesinato del general chileno Carlos Prats y la represión ejercida por el gobierno de Fernando De La Rúa en 2001, entre muchísimas otras causas de gran impacto nacional.



En la actualidad, instruye la investigación por las presuntas presiones que el gobierno de Mauricio Macri ejerció sobre el grupo Indalo. En ese proceso dispuso hace poco la prohibición de salir del país del abogado Fabián Rodríguez Simón, sindicado como integrante de esa denominada "mesa judicial" del gobierno de Macri, cuya defensa apeló esa prohibición.



El abogado Gustavo de Urquieta, representante legal de Rodríguez Simón, afirmó que su defendido "se ha presentado espontáneamente en el expediente, ha constituido domicilio y ejerció una activa participación dentro del expediente".



Como parte de su presentación, Urquieta presentó una copia de un pasaje de la empresa de ferrys BuqueBus, que consigna el regreso de Simón en una embarcación que saldrá del puerto de Montevideo rumbo a Buenos Aires el próximo 15 de mayo, y que fue adquirido ayer, cuando se conoció la decisión de Servini de prohibirle la salida del país.

HB