"Lo que ocurrió en el Senado (con la media sanción de la reforma judicial impulsada por el Gobierno) no tiene antecedentes, ha sido una bofetada a las instituciones y a toda la sociedad argentina, porque no han tenido ningún grado de pudor en el mamarracho de las modificaciones que metieron a último momento, con la creación de más de mil cargos, cuando la sociedad le había pedido al Presidente que frene, que pare, porque el país no puede aguantar este nivel de tensión al que nos están sometiendo", dijo este sábado el diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba), en diálogo con Magdalena Ruiz Guiñazú en su programa de Radio Mitre. "Mire, en un momento Cristina Kirchner dijo que la Cámara parecía un gallinero, vea, se equivocó, eso parecía un chiquero...", cargó sin medias tintas el legislador cordobés.

"No hay parche que pueda resolver el desastre y el bochorno institucional al que nos ha sometido el Senado, con un agregado, además lo hicieron virtual, con las caras de los senadores detrás de una pantalla, si era posible que hablen menos de un minuto o directamente cortándoles los micrófonos cuando tenían ganas" sostuvo Negri, señalando que "todo fue una verguenza y creo que los argentinos no tomamos dimensión de la situación que está viviendo el país, pandemia, incertidumbre económica e incertidumbre sanitaria, pero además locura política desde algunos sectores del poder"

"Si el presidente Alberto Fernández no convoca a un diálogo sincero, que ordene las prioridades de la Argentina de hoy, si no se atiende lo que está demandando la sociedad en términos de trabajo, salud y educación creo que vamos hacia atrás y en momentos muy difíciles", afirmó el titular del bloque de Juntos por el Cambio.

"Achicamos el debate si solo sumamos y restamos números de los trastes de los diputados ubicados en sus bancas, porque es un tema mucho más de fondo el que se está jugando en la Argentina", dijo Negri.

"Está sitiado el poder judicial, quieren echar al Procurador, por otro lado recién envían 30 pliegos cambiando pliegos importantes de los 200 enviaron del Senado cuando asumió Alberto Fernández", destacó el titular del Interbloque de Cambiemos, apuntando al respecto que "había 170 pliegos que había mandado el gobierno anterior, que habían pasado todos los filtros, pero este Gobierno retiró para analizar, era una tarea para hacer en 30 días, pero recién ayer han devuelto 30, de las cuales sacaron de las ternas a aquellas personas señaladas con un alfiler que tuvieron que ver con causas en las que se investigan hechos de corrupción que vinculan la gestión de la hoy vicepresidenta".

"En Diputados, comerse el caramelo de que Papa Noel les va a repartir una Cámara Federal o un Juzgado en algún lado, que no llegará nunca o allá a las calendas griegas, diciendo que esas modificaciones estamos haciendo un servicio a la Justicia, sin saber que cuando eso vuelva al Senado vuelve a ratificarse el proyecto originario, eso no sería ingenuidad, eso sería complicidad", recalcó el legislador cordobés, en la entrevista con Ruiz Guiñazú.

HB