"Me querían robar": El cantante de "Mancha de Rolando" da su versión del enfrentamiento con el motociclista

Manuel Quieto, vocalista y líder de la banda Mancha de Rolando, rompió el silencio y dio su versión sobre el hecho ocurrido en la autopista Ricchieri, donde se lo acusó de agredir a un motociclista. A través de un descargo en su cuenta de Facebook, afirmó que uno de los agresores “evidentemente tenía un arma”.

“El domingo 13 de abril a la 01:30 sufrí un hecho de inseguridad. Ese mismo día hice la denuncia”, explicó el músico.

Manuel Quieto compartió en sus redes su versión del incidente vial

Según explicó, mientras circulaba por la autopista, fue interceptado por dos motos con dos personas en cada una, que comenzaron a realizar maniobras peligrosas e intimidantes. “Zigzagueaban delante mío, me hacían señas para que me corriera. Me querían robar el auto. Logré pasarlos y acelerar, pero me persiguieron y se pusieron adelante del vehículo justo antes del peaje”, detalló el músico.

En ese momento, uno de los jóvenes se bajó con el casco puesto y la mano dentro de la campera. “Evidentemente tenía un arma. Se acercó gritando y amenazándome. Cuando escuché que decía ‘te estoy filmando’, le pegué con la mano al casco y se le cayó la cámara”, agregó sobre el video que circuló en redes.

También señaló que otro de los agresores golpeó su auto con un objeto metálico, como un fierro o una barreta. “Me impedían seguir. Me sentí amenazado y rodeado. Como ningún policía del peaje intervino, decidí escapar”, explicó.

El cantante negó haber intentado “arrastrar” a nadie y aclaró que, al retirarse, golpeó la moto que estaba tirada en el piso porque había sido colocada para bloquearle el paso. Además, contó que hizo la denuncia por tentativa de robo y que, junto a su abogado, pidieron las cámaras de seguridad del lugar. Según afirmó, el video difundido por el motociclista fue editado con la intención de difamarlo o extorsionarlo.

El video del motociclista que se viralizó en redes sociales

De 21 años, Enrique Alejandro Fabián publicó en su cuenta de Instagram el video del momento del incidente, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. Tal como lo había explicado, el conflicto comenzó en la fila del peaje, cuando le tocó bocina al músico para advertirle sobre una mala maniobra.

El joven aseguró que el cantante le empujó la moto con el frente de su camioneta Volkswagen Amarok negra y, ante esa situación, decidió bajarse a hablar. Sin embargo, denuncia que fue "agredido verbal y físicamente", y que el vehículo le arrastró la moto.

Lo ocurrido fue durante la madrugada del domingo 13 de abril, en el peaje de la autopista Ricchieri, a la altura de Villa Celina. Fue horas antes de que Manuel Quieto se presentara en el festival Quilmes Rock con su banda, Mancha de Rolando.

