Quién es Manuel Quieto, el cantante de la Mancha Rolando que criticó a Santiago Maratea

En las últimas horas el nombre de Manuel Quieto estuvo asociado a sus dichos con respecto a la colecta del influencer Santiago Maratea para combatir los incendios forestales en Corrientes. Atravesado por la política y la música, el líder y cantante de La Mancha de Rolando tiene un pasado que lo conecta al presente: es hijo y sobrino de militantes montoneros y amigo íntimo de Amado Boudou.

Manuel Quieto, Manu, nació el 24 de octubre de 1974 en Avellaneda y siempre se refirió a sí mismo como "músico autodidacta que empezó muy joven", y recién en el año 1991 llegó a formar su grupo de rock nacional, cuyo estilo estuvo y está más ligado al barrio y al rock alternativo.

Su historia está marcada por la militancia a Montoneros, a través de su padre, Osvaldo "el Vasco" Quieto, pero también mediante el recuerdo de sus tíos, Carlos y Roberto, quienes continúan desaparecidos. La figura de su tío Roberto Quieto fue importante dentro de la organización guerrillera: fue capturado por un grupo de la Policía Federal el 28 de diciembre de 1975, cuando aún Manuel era un bebé de poco más de un año y jugaba en brazos de su tío en la costa de Martínez, sin saber que no habría próxima vez.

Manuel Quieto y su tío Roberto, uno de los montoneros que desapareció en 1975.

Él, Roberto Quieto, había sido el responsable del asesinato de José Ignacio Rucci, y quien ejecutó el secuestro de los hermanos Born. Y la última mirada antes de ser apresado la dirigió a Manuel, quien muchos años después se convertiría en el líder de esta banda de rock con claro pensamiento ideológico. De hecho, había asegurado que en el gobierno de Cristina Kirchner había hallado un espacio para "volver a creer" y vivir la militancia.

Plan Cóndor: condenaron a un expresidente peruano por crimen de dos integrantes de Montoneros

La amistad "íntima" con Amado Boudou

Íntimos amigos: Boudou llegó a tocar en varias oportunidades con La Mancha de Rolando.

Esto se evidenció cuando en 2011, La Mancha de Rolando llegó a participar de la campaña electoral de 2011, en donde Quieto realizó un sinfín de presentaciones alrededor del país de la mano de su íntimo amigo, el exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, a quien llegó a través de su hermano músico, Sebastián.

"El costado rockero" de Amado Boudou llevó a que colabore con Manuel sobre el escenario en más de una ocasión, justo en el momento en que estallaba el escándalo del caso Ciccone. A partir de allí, se vinculó a la banda de Quieto con la militancia artística K. En el año 2013 la Mancha de Rolando tuvo un año de excelentes ganancias por shows pagos del Gobierno nacional, y la mayoría de ellos eran gracias al programa "Festivales para Todos".

Al final, ¿Montoneros hacía terrorismo o no?

Manuel Quieto había revelado que lo que lo unía a Boudou era "la pasión por la música": "Es un gran amigo, un gran profesional, creo que siempre se desempeñó muy bien, lo queremos mucho y seguimos siempre en contacto", había contado a TN en 2016.

Durante las elecciones de 2015, La Mancha de Rolando fue una de las bandas que se mostró en oposición a la candidatura de Mauricio Macri, incluso Quieto había asegurado: "Si gana Macri, nos vamos a vivir afuera".

La pelea con Santiago Maratea

Recientemente se viralizaron tweets que publicó el cantante Manuel Quieto ironizando con el movimiento que creó Santiago Maratea para recaudar fondos que ayuden a frenar el desastre ecológico de Corrientes; el músico había tratado al influencer de fomentar "la antipolítica" entre los jóvenes.

"Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG’s de las que bancan también a El Presto y Danan", decía el tweet publicado por Quieto.

En su defensa, Maratea respondió contundentemente en una serie de videos que subió a sus historias de Instagram, afirmando: "No te conoce nadie a vos, boludo (...) No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando porque seguramente no saben quién es el tipo, y porque aparte, para escucharla, tenés que construir una maquina del tiempo y volver al 2003", disparó el influencer.