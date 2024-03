"Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande. Muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos, celebramos a los héroes de nuestra independencia, y celebramos a los protagonistas de nuestros mejores años...", dice la voz en off de presentación del nuevo "Salón de los Próceres" de Casa Rosada, con un video en el que Karina Milei y el vocero Manuel Adorni muestran el lugar que reemplaza al "Salón de las Mujeres" de la gestión kirchnerista.

Claro que ver las imágenes que se sucedían en el video, la formación de ese "dream team" de varones famosos iba mostrando las caras descontadas, hasta que la sonrisa de Carlos Saúl Menem en una de esas paredes provocó en redes un efecto volcánico. Se sabe, porque lo ha repetido hasta el cansancio, que el presidente Javier Milei elogia a Menem en cada discurso, señalando que lo considera "el mejor presidente de la historia". Pero los mensajes en redes sobre el tema sumaron decenas de miles, al punto que este sábado todavía el apellido del riojano ocupaba el primer lugar entre las tendencias en la Argentina.

Reunía X, la ex Twitter, como siempre ironías, chanzas, había mensajes divertidos, también caratas de insultos, mientras que los partidarios libertarios seguían el 'manual' de defender la postura del líder, recordando lo "brillante" de los 10 años de gestión de Menem, y dejando bajo la alfombra el detalle de que solo los fueros de sus continuas reelecciones parlamentarias lo salvaron de sus temas judiciales.

Lo cierto es que en Casa Rosada, Menem ya está al lado de San Martín, Belgrano, Moreno, Sarmiento y Alberdi, entre otros gigantes de la historia argentina, y en general quienes cuestionaban que se haya incluido al riojano repetían una pregunta implícita: "Milei, te elegimos para cambiar este país... ¿Y ponés el cuadro de 'Menem Prócer' junto a San Martín?".

Aquí dejamos, entonces, algunos de esos posteos, al azar entre los miles que convirtieron al riojano más famoso en primera tendencia de X:

Poner a Menem como prócer le quita toda seriedad y justicia al despropósito de eliminar el Salón de la Mujer.

Menem fue muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto,por no decir malas.

Inconcebible,aun para los menemistas normales, considerarlo un prócer. Termos no me interesan