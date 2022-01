Momo Benavides volvió a stremear en su nuevo programa “Night Show” en Peek

Momo Benavides regresó a Peek con “Night Show”, un stream en el cual realizará entrevistas con personalidades de la escena deportiva o del streaming en general, cada viernes a las 22 por el canal de Twitch de Peek Latam.

Luego de un año magnífico, en el que se consagró como mejor streamer del año en los premios Coscu Army Awards 2021 y batió récords en Europa por ser el primer creador de contenido hispanohablante en transmitir desde el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia y ser el único latino en realizar un directo desde los subsuelos del mítico Coliseo romano.

En esta primera ocasión, tuvo la posibilidad de hablar mano a mano con el periodista Tití Fernández y con el Negro Pablo, actor de Okupas, serie que fue reestrenada en HD en Netflix, 20 años después de su lanzamiento oficial en el 2000.

Titi comenzó diciendo en la charla que cuando fue consultado por la producción del programa para asistir al estudio, no dudó ni un segundo en decir que sí porque "si los chicos los quieren tanto a los streamers por algo debe ser". Además, en relación al tema, añadió: “Si los pibes están con ustedes todo el día es porque no son giles. Me gusta acompañar a los jóvenes. No quiero ser un viejito de 70 años, que le vaya a dar de comer a las palomitas, quiero estar activo siempre”.

A lo que Momo le respondió, fiel a su estilo, con mucha sinceridad: “Como ustedes saben, a veces hay mucho desprestigio por parte del periodismo para con nosotros los streamers. Yo soy un tipo que siempre dice lo que piensa. No le miento a la gente y como te dije cuando empezamos, hay muchas personas a la cual nosotros, los creadores de contenido, bancamos mucho. Vos sos una de ellas”.

Por otra parte, en la charla con Dante Mastropierro, Momo le dijo que para él Okupas fue la mejor serie del país y que la transmitió en vivo por stream para sus seguidores: “La veían en simultáneo siete mil pibes. Pasábamos un capítulo atrás de otro y no podíamos parar de verla. Y eso que no tenía la mejor calidad en ese momento, estamos hablando que fue grabada en VHS. Hay pocas cosas en la historia del cine argentino que trascienden y para mí Okupas y Los Simuladores lo lograron”.

El Negro Pablo, como es conocido en la serie nacional, le dijo que si uno no tiene similitudes con el personaje a realizar es imposible que se pueda hacer tan bien: “Yo nací en La Boca, pero por cosas de la vida, me mudé a Quilmes. En un barrio, donde los pasillos eran de barro y había gente pesada, pero con códigos. Ahora, no existe eso. Vos fíjate los atrevidos que andan hoy en día en la calle, molestando a la gente que trabaja. Antes, la gente que vos conocías, no hacía eso”.

En su vuelta a los estudios de Peek, ubicados en el barrio porteño de Colegiales, al streamer lo siguieron 7000 personas en vivo y otras casi 8000 volvieron a ver el programa en diferido. En 2019 ya había conducido, también en Peek, el ciclo “Momingo”, en unos de los primeros ciclos de stream de entretenimiento y gaming de calidad profesional.