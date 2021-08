Moroni remarcó que las empresas "no pueden no pagarles" a quienes no se vacunan

En diálogo con Radio Perfil, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo este domingo que "no hay ninguna norma que legitime que las empresas no abonen los salarios" a los empleados que decidan no vacunarse contra el coronavirus, como lo sugirió el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y reiteró que el Gobierno nacional apunta a que este año "los salarios le ganen a la inflación".

“No hay ninguna norma que legitime lo que esta planteando (Daniel) Funes de Rioja. La vacuna no es obligatoria y no tenemos un problema con la aceptación de la inoculación. Argentina tiene una conducta en ese sentido que parece distinta a lo que sucede en otros países", afirmó Moroni en diálogo con Alejandro Gomel en Radio Perfil, indicando que en relación al planteo formulado por el titular de la UIA, "se trata de un conflicto sobre un tema que no existe".

"En todo caso hay que dialogar con la gente para determinar porque no se vacuna", dijo Moroni. “En una resolución del Ministerio de Trabajo pusimos claramente que la relación entre empleador y trabajador debe regirse por el principio de buena fe. El contrato de trabajo no es simplemente un intercambio monetario”, completó el ministro. Por otra parte, destacó que el Gobierno apunta a que el salario le gane a la inflación y por eso se propicia la reapertura de "toda negociación paritaria" con el propósito de alcanzar este objetivo. "Cuando ingresamos al Gobierno veníamos de una pérdida de los salarios y por eso impulsamos el aumento y mantuvimos abierta la negociación paritaria en el periodo mas critico de la economía del mundo y dio resultado", subrayó.

El titular de la cartera laboral afirmó que el Salario Mínimo Vital y Móvil viene "ganando mes a mes a la inflación", pero que deberá ser revisado en septiembre para que "esté en línea con lo que esta pasando con el resto de los salarios".

"Vamos a intentar que sea por la vía normal, vamos a convocar al consejo para que abra la negociación y en función de como vaya veremos que conducta tomar”, precisó. Además. al ser consultado por la implementación de la reducción en la jornada laboral, Moroni consideró que se trata de "un modelo posible", pero difícil de implementar.

"En otros países donde fue implementado, el resultado no fue la generación de empleo, sino mantener las mismas jornadas pagando horas suplementarias. Es un tema muy complejo, no se puede aplaudir fácilmente ni descartar”, argumentó. Por último, en relación a la imagen difundida del presidente Alberto Fernández en el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos, el ministro sostuvo que "fue un error" y agregó que considerar un juicio político en este caso "habla muy mal de la oposición".

"El reconocimiento claro del Presidente de que fue una equivocación para mi da por terminado el tema, lo único que me preocupa es que se confunda un error con la gestión de Gobierno. No se pueden mezclar ambas cosas”, concluyó Moroni.

TE/HB