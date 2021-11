Murió Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central baleado por la Policía

Murió Lucas González, el joven futbolista de 17 años baleado por la Policía que se encontraba en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Barracas, en un episodio que la familia del joven no duda en encuadrar como un caso de "gatillo fácil".

El deceso del adolescente, gravemente herido el pasado miércoles, fue confirmado por su tío en medio de una manifestación en el barrio al sur de la Ciudad de Buenos Aires. "Acaba de fallecer" anunció Emmanuel esta tarde, un tío "del corazón" del menor asesinado por la Policía de la Ciudad. "La familia está destrozada. Lo único que vamos a pedir es justicia", afirmó.

En línea con el reclamo de la familia, que denuncia que se trata de un caso de gatillo fácil, el hombre exigió cárcel para los responsables y resaltó que su sobrino tan solo volvía de jugar al fútbol cuando fue interceptado. "Basta, no queremos más la muerte de chicos que venían de jugar a la pelota. Estos chicos no eran delincuentes. Esto no tiene que volver a pasar", lamentó.

El dramático caso del joven Lucas, baleado por la Policía: "Esto fue gatillo fácil"

"Estamos esperando todavía que venga un juez o un fiscal, pero acá no vino nadie, solo la familia, tanto la nuestra como la de los otros chicos que quedaron traumados. El sueño de ellos era jugar todos juntos en primera", dijo, y agregó que solo recibieron la asistencia del municipio de Florencio Varela.

El joven futbolista Lucas González, de 17 años, murió esta tarde en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, a donde había sido trasladado en gravísimo estado luego de ser baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad el miércoles por la noche. En tanto, los padres de Lucas iban a ser recibidos a las 19 por el presidente Alberto Fernández, aunque el tío puso en duda la asistencia de la familia debido a la conmoción provocada por la muerte.

"Esto fue gatillo fácil. Simplemente esto. Me lo acribillaron a mi hijo. Le metieron dos balazos en la cabeza. Lo único que queremos es llevarlo a casa. Yo me lo quiero llevar a mi casa. No quiero más nada. Yo no busqué esto. Quiero justicia por mi hijo porque es una buena persona", había afirmado el papá de Lucas respecto al hecho que culminó con el deceso del juvenil de las inferiores del club Barracas Central a poco de conocerse que tenía muerte cerebral a causa del disparo.