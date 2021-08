Este martes el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, condenado por el intento de homicidio agravado del joven vecino de La Boca, Lucas Cabello, violó la restricción de acercamiento que pesa sobre él y se acercó ilegalmente a unas cuadras del domicilio de Lucas y su familia.

Vídeo | Caso Lucas Cabello: grabó al policía que lo baleó rompiendo la perimetral

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Lucas Cabello, el joven que había sido víctima de gatillo fácil por parte de Ayala, quien habló sobre el episodio violento que vivió y el cruce con el hombre que intentó asesinarlo.

“El me baleó en el 2015, yo salí a comprar un sanguche de milanesa y cuando vuelvo me puse a discutir con el policía porque me miraba sobrándome”, dijo Cabello, quien luego completó: “Cuando me di vuelta, entre a mi casa y me dio un tiro en la cara que me pegó en el mentón”.

“Logré con mucha rehabilitación mover un poco los brazos, todavía no puedo agarrar un vaso de agua”, disparó el entrevistado. “Fue condenado a 16 años pero no la cumplió porque no dejaron firme la sentencia, sigue libre y este martes me lo cruce y estoy aterrado”, dijo el joven. Finalmente, Cabello afirmó que todavía sufre muchas limitaciones físicas y que actualmente se encuentra estudiando periodismo.