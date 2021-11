El dramático caso del joven Lucas, baleado por la Policía: "Esto fue gatillo fácil"

La muerte de Lucas González, un joven futbolista de 17 años que recibió un disparo en la cabeza por parte de la Policía, conmocionó al barrio porteño de Barracas y su familia no duda en encuadrarla como un nuevo caso de "gatillo fácil".

"Esto fue gatillo fácil. Simplemente esto. Me lo acribillaron a mi hijo. Le metieron dos balazos en la cabeza. Lo único que queremos es llevarlo a casa. Yo me lo quiero llevar a mi casa. No quiero más nada. Yo no busqué esto. Quiero justicia por mi hijo porque es una buena persona", dijo el papá de Lucas horas antes del deceso.

Todo ocurrió el miércoles, cuando los cuatro jóvenes salían de un entrenamiento y fueron interceptados por un vehículo, en el cual iban policías de la Ciudad de Buenos Aires de civil, tras lo cual se produjo un tiroteo: tres disparos dieron en el auto y Lucas recibió un tiro en la cabeza, por lo que fue llevado al Hospital Penna, desde donde luego se lo trasladó al nosocomio de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela.

Murió Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central baleado por la Policía

Los cuatro jóvenes habían salido de entrenar en el club. "Ellos venían de la plaza Pereyra y cuando doblaron se les cruzó un auto adelante, ni siquiera le dieron la voz de alto, los encañonaron y los chicos se asustaron porque pensaron que les iban a robar el auto", indicó un allegado.

"En una esquina le dijeron a la policía ´nos están disparando y nos mataron a un compañero´ porque pensaron que estaba muerto Lucas. Era un auto de civil, no le dieron voz de alto no les dijeron nada. Son chicos que venían de practicar, de jugar a la pelota y pararon para comprar jugo".

"Los chicos cuentan que eran tres o cuatro efectivos los que bajaron. Ellos vienen de Varela para buscar un futuro acá. Lucas está muy grave, está con la bala en la cabeza, estamos rezando para que se recupere. Hay que pedir justicia", aseveró.

Por su parte, el padre del joven que manejaba el auto señaló: "Mi nene y otro amigo están bien, pero el que venía de acompañante con él tiene dos tiros uno en la cabeza y uno en el ojo, está internado en estado grave".

"El auto es mío, mi hijo manejaba y tiene todo en regla. Ellos fueron a entrenar y cuando salen los intercepta un auto que no tiene identificación de nada, se bajaron tres personas apuntándoles, ellos escaparon y los otros arrancan a los tiros. Mi nene paró para decirle a la policía que le querían robar y que el amigo estaba herido y los terminan deteniendo a ellos", dijo.

El hombre manifestó luego: "Los nenes salieron 9:20 del entrenamiento, en el trayecto paran en un kiosco a comprar jugo y galletitas. Mi nene me llamó 9:35 para decirme que le quisieron robar y que habían herido a un amigo y cuando quiero hablar después no pude porque ya lo había reducido la policía".

"Mi hijo me dijo que los intercepta un auto y se bajaron tren personas apuntándolos. Mi nene vio a dos mujeres policías y les pidió que asistan al amigo que estaba herido, pero la chica lo obliga a bajar y lo reducen a él y al otro amigo. Hay otro nene que venía con ellos que salió corriendo del miedo y ahora se los llevan a los tres a un instituto de menores", declaró.

"Un policía dice que hubo una llamada al 911 que los chicos estaban en actitud sospechosa y los acusan de haber atropellado a alguien, pero no es verdad. Mi nene viene de Quilmes y todos vinieron con la ilusión de jugar al fútbol. Ellos se fueron a probar a Barracas. Lo que deseamos es que el chico que está herido se recupere pronto".

"Es una locura lo que hicieron, no tenían ni una baliza que los identifique. Y si los chicos hubieran sido delincuentes no hubiesen parado a buscar a la policía que estaban de consigna. Mi nene se iba a mi casa porque tenía que ir al colegio y ahora está en un instituto de Menores", reveló el hombre.

Según la versión policial, un móvil sin identificación intentó identificar a los ocupantes del rodado cuando salía de la villa 21-24 de Barracas, pero aceleraron para darse a la fuga, por lo que se inició una persecución con disparos que culminó en el cruce de Alvarado y Perdriel, donde el joven futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante.

Dos de los jóvenes fueron detenidos en el momento, mientras que un tercero se escapó y más tarde se presentó en la sede de la Comisaría Vecinal 4C junto a su madre y también quedó apresado. Los tres jóvenes recuperaron su libertad horas más tarde.

“Lucas no es un número más. Lo que le pasó fue gatillo fácil. No voy a parar hasta hacer justicia”, clamó una amiga de Lucas. “En nombre de sus amigos pedimos justicia. Le pedimos al ministro de Seguridad que renuncie o pida perdón públicamente. Si la policía nos asesina ¿quién nos cuida a nosotros? Son chicos menores de edad. Era uno de mis mejores amigos y nadie me lo va a devolver”, indicó.