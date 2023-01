Este martes 3 de enero murió Elena Huelva a los 20 años, la joven influencer española con más de 800 mil seguidores que luchaba desde el 2019 contra un cáncer de huesos que le diagnosticaron cuando tenía 16 años.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo", anunció su entorno desde su perfil oficial en Instagram, espacio en el que Huelva se dedicaba a visibilizar el sarcoma de Ewing que padecía, el cual es el segundo tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica.

El mensaje que su familia compartió en redes sociales para dar a conocer la triste noticia.

Según ella misma narró en sus redes, la joven había pasado las fiestas de fin de año junto a su familia y en los últimos días su salud se había deteriorado.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy buen susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más, pero como sabéis, yo soy más fuerte", relató la joven en una publicación realizada tan solo un día antes de fallecer y cerró: "Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho".

Elena Huelva, la adolescente que muestra su lucha contra el cáncer en TikTok

La joven padecía sarcoma de Ewing, un tipo de tumor óseo que afecta más frecuentemente a los huesos y sus alrededores. En su caso, primero se lo detectaron en la pelvis y en la pierna.

Desde el primer momento que obtuvo el diagnóstico, Huelva se sometió a tratamientos de quimioterapia y radioterapia y así fue que en un poco más de un año después la enfermedad parecía haber retrocedido. No obstante, luego de unos meses la joven recayó con metástasis en los pulmones.

Si bien probaron varios tratamientos hasta que, en septiembre de 2021, encontraron uno que daba resultados, aproximadamente un año después, en el verano de 2022, le comunicaron que dicho procedimiento había dejado de funcionar y debió retomar la quimioterapia. "La enfermedad había crecido en otro lugar además de los pulmones", relató en su momento.

Desde el momento del diagnóstico, Elena Huelva comenzó a relatar su día a día en redes sociales y popularizó su lema: "Mis ganas ganan".

"Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis, es por donde respiramos, y no hace falta que diga mucha gran cosa más", anunció tristemente Huelva el pasado 4 de diciembre.

De todas formas, remarcó: "Quiero dejar en claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no habrá sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar".

"Mis ganas ganan para todo, no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado, porque al final la vida se trata de vivir y llevarte los recuerdos con las personas, y me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas", cerró la joven en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing es una enfermedad caracterizada por afectar a los huesos y tejidos blandos y suele aparecer más frecuentemente durante la segunda década de la vida, según precisó la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con una frecuencia de 9 o 10 casos por cada millón de habitantes.

Dicha enfermedad suele ser diagnosticada alrededor de los 20 años y se caracteriza por la fusión de zonas de dos genes, EWSR1 y FLI1.

Uno de los síntomas más comunes del sarcoma de Ewing es el dolor en el hueso y la zona afectada, pudiendo aparecer en las piernas, los brazos, los pies, la pared torácica, las manos, la pelvis, la columna vertebral o el cráneo. Además, también puede detectarse en el tejido blando del tronco, brazos, piernas, cabeza, cuello, retroperitoneo u otras áreas".

AS/ff